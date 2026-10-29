Такая возможность появилась в федеральном законодательстве еще 4 августа 2026 года, когда Владимир Путин подписал закон № 328-ФЗ. Он отменил требование о совместном проживании сотрудника с членами семьи при предоставлении жилищной выплаты в отдельных регионах, населенных пунктах и местностях. Однако конкретные территории в законе не назывались: их должно было определить правительство по представлению МВД и Росгвардии. Теперь выяснилось, что льгота предназначена для силовиков, служащих на оккупированных территориях Украины.

По общему правилу право на такую выплату имеют сотрудники МВД со стажем службы не менее 10 лет, проходящие по установленным требованиям к жилищным условиям. При расчете размера субсидии применяется норматив площади жилья: 33 м² на одного человека, 42 м² — на семью из двух человек и по 18 м² на каждого члена семьи из трех и более человек. Но если ранее всем членам семьи требовалось проживать совместно для получения соответствующей выплаты, то теперь это требование отменено для служащих на оккупированных территориях Украины. Таким образом, сотрудник, который служит в оккупированном регионе, а члены его семьи живут отдельно, сможет претендовать на выплату с учетом всех членов семьи.



Такая льгота может стимулировать сотрудников полиции и Росгвардии служить на оккупированных территориях Украины, если они рассчитывали на жилищные выплаты, но не хотели перевозить семью в зону боевых действий. Российские власти ранее ввели для них ряд преимуществ. В частности, за направленными туда сотрудниками сохраняется право на служебное жилье или компенсацию его аренды по прежнему месту службы, где могут оставаться их семьи. Кроме того, как сообщало МВД по оккупированной Луганской области, полицейским выплачивают дополнительные 70–100 тысяч рублей ежемесячно, в зависимости от близости к линии фронта, а один день службы засчитывают за два при расчете пенсионной выслуги. Однако до сих пор раздельное проживание с семьей могло ограничивать размер жилищной выплаты, несмотря на эти преимущества.