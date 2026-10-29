Единственный уцелевший после чисток генерал Центрального военного совета Китая вошел в Политбюро

Пленум ЦК Компартии Китая в четверг избрал в Политбюро генерала Чжана Шэнминя. Кроме него, в Центральном военном совете (ЦВС), высшем органе руководства армией, остался только сам Си Цзиньпин. Об этом сообщает Associated Press. Кроме того, участники пленума приняли резолюцию об укреплении самоуправления, дисциплины и борьбы с коррупцией в партии.

Чжан Шэнминь занимает пост заместителя председателя ЦВС и одновременно курирует дисциплину в армии как заместитель секретаря дисциплинарной комиссии ЦВС. После того как Си Цзиньпин убрал двух высших генералов, в совете, кроме самого Си, остался только Чжан, а в Политбюро не было ни одного представителя Народно-освободительной армии (НОАК). Закрытое заседание продолжалось четыре дня. Примерно через год Си, как ожидается, получит четвертый пятилетний срок во главе партии.

Как следует из изложения резолюции, опубликованного агентством «Синьхуа», партия видит перед собой «всё более трудные» задачи, в том числе защиту «национального суверенитета, безопасности и интересов развития». Поэтому она намерена усилить самоуправление, включая искоренение коррупции и сохранение идеологической чистоты. В документе говорится:

«Партия должна, стремясь повысить свою способность к долгосрочному управлению, сохранять передовой характер и чистоту, а также тесную, кровную связь с народом».

Участники пленума также утвердили кадровые решения, принятые после прежних чисток в руководстве партии и армии. По подсчетам Нила Томаса из Института политики Азиатского общества, явка на заседание составила 74% — меньше, чем когда-либо со времен Мао Цзэдуна. Си Цзиньпин ведет борьбу с коррупцией с момента прихода к власти в 2012 году, а теперь, по оценке аналитиков, под удар попадают и неэффективные чиновники.

О расследовании в отношении первого заместителя председателя ЦВС Чжана Юся и начальника Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли в Китае объявили в январе. Чжана обвиняют во взяточничестве, «формировании политических клик» и передаче США ключевых технических данных о китайском ядерном оружии.