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Новости

В России хотят отключать от связи ввезенные из-за границы смартфоны, если их не зарегистрируют за две недели — РБК

The Insider
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Минцифры предлагает обязать владельцев смартфонов, самостоятельно ввезенных в Россию из-за границы, регистрировать их в государственной базе IMEI через «Госуслуги». Если это не будет сделано в течение двух недель, операторы перестанут обслуживать устройства в мобильных сетях. Об этом сообщили три источника РБК, представитель министерства подтвердил, что такая мера прорабатывается.

Требование коснется смартфонов, не прошедших таможенное оформление, в том числе купленных за рубежом для личного пользования, а также контрафактных аппаратов. По словам одного из собеседников РБК, таким образом власти хотят бороться с «серым» импортом и деятельностью посредников, которые ввозят устройства поштучно для перепродажи.

При этом смартфоны, которые уже работали в российских сетях до апреля 2027 года, не придется регистрировать независимо от способа их ввоза. Новые правила планируют закрепить в постановлении правительства о базе идентификаторов пользовательского оборудования. Документ разрабатывается в рамках второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством, принятого летом 2026 года. Соответствующие положения должны вступить в силу в марте 2027 года, а новые требования к регистрации будут применяться с апреля.

IMEI – уникальный 15-значный номер, который производитель присваивает каждому мобильному устройству. Операторы получают его при каждом подключении телефона к сети. Создание государственной базы IMEI предусмотрено вторым пакетом мер по борьбе с кибермошенничеством. Cведения в базу будут передавать операторы связи и Федеральная таможенная служба. Создание такой базы также объясняли более эффективной борьбой с угрозой со стороны БПЛА.

Для каждого устройства предусмотрят один из трех статусов: «разрешен», «запрещен» или «не зарегистрирован». К запрещенным отнесут, в частности, украденные и потерянные смартфоны, устройства, ограниченные в использовании по решению суда, а также аппараты, не соответствующие требованиям безопасности.

В первой редакции проекта постановления, опубликованной в конце июня, регистрация ввезенных из-за границы смартфонов была добровольной. Устройства, ввезенные легально коммерческими партиями, должны попадать в базу автоматически через таможню и подключение к сети. Еще в начале 2026 года в Минцифры заявляли, что создание базы IMEI-номеров не помешает покупке гаджетов за границей, а также обосновали новые меры в том числе

Пока не решено, будет ли регистрация платной. По данным двух источников РБК, новая редакция проекта допускает взимание платы. В июне Минцифры обещало, что регистрация IMEI будет бесплатной. Возможность введения сбора за «серые» смартфоны обсуждалась еще в конце 2025 года: тогда его предлагали привязать к стоимости устройства, а операторы рассчитывали получить эти деньги.

Для личного ввоза товаров без уплаты пошлины действуют разные лимиты: при перелете – до €10 тысяч, при поездке наземным транспортом – до €500. Новые требования к регистрации могут затронуть и людей, которые покупают смартфоны за границей для собственного использования, даже если они не занимаются перепродажей.

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Публикация:«В России хотят отключать от связи ввезенные из-за границы смартфоны, если их не зарегистрируют за две недели — РБК»

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