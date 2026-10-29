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Власти Екатеринбурга потратят за год 22 млн рублей на круглосуточную охрану мостов и путепроводов

The Insider
Фото: «Вечерние ведомости»

Фото: «Вечерние ведомости»

Администрация Екатеринбурга в 2027 году потратит 22 млн рублей на охрану мостов и путепроводов «от актов незаконного вмешательства». Соответствующий контракт размещен на портале госзакупок.

В опубликованных документах перечисляются 13 мостов и путепроводов, которые планируется охранять. Контракт предусматривает «ежедневное патрулирование объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ) с целью защиты от совершения или подготовки к совершению актов незаконного вмешательства, выявления нарушителей, предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения в зоны транспортной безопасности, а также для обследования целостности инженерных заграждений предназначенных для принятия мер по недопущению несанкционированного проникновения в зоны транспортной безопасности». 

При совершении или попытках совершения «актов незаконного вмешательства» подрядчик обязан обеспечить прибытие группы быстрого реагирования в течение 20 минут, в том числе по вызову от заказчика. Нарушителей нужно будет задерживать и передавать полиции.

Наблюдение за объектами должно осуществляться круглосуточно. В качестве источника финансирования указаны средства бюджетных учреждений.

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Публикация:«Власти Екатеринбурга потратят за год 22 млн рублей на круглосуточную охрану мостов и путепроводов»

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