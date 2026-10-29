В Глазго убрали из музеев древнеегипетские мумии из-за отсутствия согласия умерших на демонстрацию их останков

Два музея Глазго убрали из экспозиций древнеегипетские мумии из-за отсутствия согласия умерших на публичную демонстрацию их останков. В художественной галерее и музее Келвингроув полностью убрали из экспозиции мумию жреца Нехта, а в музее Хантериан тело госпожи Шеп-эн-Хор накрыли специально изготовленной тканью, чтобы посетители не могли его видеть. Об этом сообщает Би-би-си.

В Келвингроув также убрали мумифицированные мужскую голову, правую кисть руки и правую ступню, найденные в Долине царей в египетском Луксоре. Музей продолжает убирать человеческие останки из других залов, включая экспозиции, посвященные истории Шотландии. Аналогичная работа ведется в музее Святого Мунго.

Организация Glasgow Life, управляющая музеем Келвингроув, объяснила решение отсутствием «документально подтвержденного и информированного согласия» умерших или их потомков. Представители организации заявили, что удаление мумий из экспозиции соответствует современной музейной практике и свидетельствует о большем уважении к умершим.

Жрец Нехт, предположительно, жил между 1985 и 1797 годами до нашей эры. Его останки обнаружили во время раскопок в Бени-Хасане в Среднем Египте в начале XX века и передали в дар Глазго в 1923 году.

В музее Хантериан, принадлежащем Университету Глазго, решение приняли после консультаций с египтологами. Специалисты пришли к выводу, что госпожа Шеп-эн-Хор «заслуживает права на неприкосновенность частной жизни после смерти». Ее богато украшенный саркофаг, который практически непрерывно выставлялся с 1820 года, останется в экспозиции как образец древнеегипетского погребального искусства.

При этом в музее не уверены, что останки действительно принадлежат Шеп-эн-Хор. В 1970-х годах исследователи выдвинули несколько гипотез, ставящих это под сомнение. В XIX веке археологи иногда перекладывали мумии из одних саркофагов в другие, помещая лучше сохранившиеся тела в наиболее целые или богато украшенные гробы. За последние 50 лет останки Шеп-эн-Хор исследовали с помощью рентгена и компьютерной томографии, однако никогда не извлекали из саркофага.

На решение также повлиял доклад межпартийной парламентской группы Великобритании по вопросам репараций африканским народам, опубликованный в 2025 году. Его авторы призвали прекратить публичное экспонирование египетских мумий и других человеческих останков, назвав эту практику осуществляемой без согласия умерших. По мнению авторов доклада, демонстрация египетских мумий в британских музеях свидетельствует об участии этих учреждений в «колониальных системах эксплуатации».

Оба музея Глазго заявили, что готовы рассмотреть возможность возвращения останков на родину, если получат соответствующий запрос от государства или учреждения.

При этом единых правил экспонирования человеческих останков в Шотландии нет. Национальные музеи Шотландии, в коллекциях которых находятся мумии из Египта и Перу, а также археологические останки, обнаруженные на территории страны, заявили, что не планируют менять свои экспозиции.

Профессор Стеф Схолтен, член комитета ICOM по этике, подчеркнул, что новый кодекс носит рекомендательный характер и не требует от музеев обязательно убирать из экспозиций человеческие останки.

«Этический кодекс предусматривает, что подобные вопросы требуют тщательного рассмотрения и взвешенных решений, но не предполагает какого-то единого результата. Келвингроув и музей Хантериан пришли к несколько разным решениям относительно своих экспозиций. Этический кодекс не предписывает убирать из экспозиций все человеческие останки», — пояснил он.

Решение музеев вызвало критику со стороны шотландских консерваторов. Депутат парламента Шотландии Мердо Фрейзер, представляющий партию по вопросам культуры, назвал происходящее «безумием воук-культуры».

«Это воук-безумие в самом нелепом его проявлении. Теперь даже египетские мумии подвергаются культуре отмены со стороны общества, настолько одержимого современными представлениями о допустимом, что оно полностью утратило чувство меры».

По словам Фрейзера, люди приходят в музеи, чтобы узнавать о древних цивилизациях, а не наблюдать, как исторические экспонаты убирают из-за их несоответствия современным идеологическим стандартам.