Пользователи чат-бота Claude сообщили о блокировках своих аккаунтов после верификации по российскому загранпаспорту

Пользователи ИИ-бота Claude с российским гражданством рассказали о блокировках своих аккаунтов после прохождения верификации по загранпаспорту. Истории появились на Reddit и в Twitter.

В обоих описанных случаях пользователям пришло письмо с просьбой подтвердить личность через платформу Persona. Процедура требует загрузить в систему фото паспорта и сфотографироваться. Запрос на верификацию приходит не всем: его присылают при подозрительной активности в аккаунте, а иногда и в ходе выборочной проверки.

Один из пользователей рассказал, что живет в Новой Зеландии по четырехлетней визе и регулярно использует в работе Claude Code. Для прохождения верификации он использовал российский загранпаспорт, но сразу после процедуры его аккаунт заблокировали: