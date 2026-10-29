Пользователи чат-бота Claude сообщили о блокировках своих аккаунтов после верификации по российскому загранпаспорту

Пользователи ИИ-бота Claude с российским гражданством рассказали о блокировках своих аккаунтов после прохождения верификации по загранпаспорту. Истории появились на Reddit и в Twitter.
В обоих описанных случаях пользователям пришло письмо с просьбой подтвердить личность через платформу Persona. Процедура требует загрузить в систему фото паспорта и сфотографироваться. Запрос на верификацию приходит не всем: его присылают при подозрительной активности в аккаунте, а иногда и в ходе выборочной проверки.
Один из пользователей рассказал, что живет в Новой Зеландии по четырехлетней визе и регулярно использует в работе Claude Code. Для прохождения верификации он использовал российский загранпаспорт, но сразу после процедуры его аккаунт заблокировали:
«Я даже не живу в России, а с меня буквально два дня назад взяли плату за еще один месяц. Никаких объяснений, никаких предупреждений, просто приостановили».
В комментариях под этим постом в Reddit появились похожие истории россиян, которые живут в Армении и других странах.
Еще один пользователь рассказал похожую историю в Twitter. Ему Claude оставил возможность выгрузить историю запросов, но апелляция на блокировку, по его словам, не помогла.
Судя по комментариям, в этом случае мужчина находился в России, на территории которой Claude официально не поддерживается. Новая Зеландия, как в первой истории, в то же время входит в перечень поддерживаемых стран. С чем именно были связаны решения о блокировках, неясно. The Insider направил запрос в пресс-службу компании-разработчика — Anthropic.
О том, что компания вводит систему верификации пользователей, стало известно еще в июне этого года. В начале октября с блокировками столкнулись пользователи чат-бота из Гонконга — в Китае Claude тоже официально не поддерживается и для доступа к нему используют VPN.