Парламент Армении ратифицировал Рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по TRIPP — транзитному коридору через Южный Кавказ

Национальное собрание Армении ратифицировало Рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по TRIPP, сообщает Armenpress. «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity) — проект, подразумевающий разблокирование дорожных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном, который будет осуществляться при участии США.

За ратификацию соглашения проголосовали 63 депутата, против — 32. Документ поддержала правящая партия «Гражданский договор», оппозиция выступила против.

Министр иностранных дел и международной торговли Арарат Мирзоян представил документ парламенту накануне, 27 октября. Министр подчеркнул, что вся инфраструктура, которую планируется построить на армянской территории, будет функционировать под суверенитетом и юрисдикцией. По словам Мирзояна, проект предусматривает разблокировку региональных коммуникаций, позволяющую Армении устанавливать связи с третьими странами через территорию Азербайджана, а также обеспечить внутреннее железнодорожное сообщение. Азербайджан, в свою очередь, получит сообщение с Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении.

В августе 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне подписали декларацию о намерении заключить мир. В документе упоминалось и создание стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ (TRIPP), эксклюзивные права на развитие которого получили США.