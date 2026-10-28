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Новости

Не менее 64 человек погибли при столкновении поездов в Испании — СМИ

The Insider
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По меньшей мере 64 человек погибли в результате столкновения поездов в Испании, сообщает El Diario. Предварительная причина — ошибка диспетчера.

Высокоскоростной поезд AVE врезался сзади в другой высокоскоростной поезд компании Iryo в провинции Толедо в центре Испании. Издание ABC пишет, что погибших уже 46 человек. 

Правительственные источники газеты EL PAÍS опасаются, что это столкновение может быть хуже, чем катастрофа в испанском же Адамусе (провинция Кордова, Испания) в январе 2026 года. Тогда погибли десятки людей, пострадали почти 300 человек. 

Авария произошла около 8:54 утра недалеко от станции Урда, на участке между Мора-и-Оргас и Урдой. По данным экстренных служб, поезд AVE государственной компании Renfe врезался сзади в поезд Iryo, после чего два вагона последнего сошли с рельсов и упали с насыпи.

X (Twitter)https://twitter.com/Renfe/status/2115366816633544761

Движение высокоскоростных поездов между Мадридом, Сьюдад-Реалем и Андалусией приостановлено. 

Железнодорожная компания Renfe разрешила пассажирам отменять или менять билеты. На месте работают пожарные, сотрудники Гражданской гвардии, медики и спасатели. Власти Кастилии-Ла-Манчи объявили первый уровень чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Педро Санчес заявил, что он глубоко опечален железнодорожной катастрофой в Урде и выразил солидарность и поддержку жертвам и их семьям в своем аккаунте в Twitter. В связи с катастрофой правительство Испании отменило запланированные на среду мероприятия. Несколько политических партий также приостановили предвыборную кампанию перед всеобщими выборами 29 ноября. 

X (Twitter)https://twitter.com/sanchezcastejon/status/2115373443998765147
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Публикация:«Не менее 64 человек погибли при столкновении поездов в Испании — СМИ»

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