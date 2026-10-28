Не менее 64 человек погибли при столкновении поездов в Испании — СМИ

По меньшей мере 64 человек погибли в результате столкновения поездов в Испании, сообщает El Diario. Предварительная причина — ошибка диспетчера.

Высокоскоростной поезд AVE врезался сзади в другой высокоскоростной поезд компании Iryo в провинции Толедо в центре Испании. Издание ABC пишет, что погибших уже 46 человек.



Правительственные источники газеты EL PAÍS опасаются, что это столкновение может быть хуже, чем катастрофа в испанском же Адамусе (провинция Кордова, Испания) в январе 2026 года. Тогда погибли десятки людей, пострадали почти 300 человек.



Авария произошла около 8:54 утра недалеко от станции Урда, на участке между Мора-и-Оргас и Урдой. По данным экстренных служб, поезд AVE государственной компании Renfe врезался сзади в поезд Iryo, после чего два вагона последнего сошли с рельсов и упали с насыпи.