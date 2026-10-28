Впервые в мире страна запретила пролет тайваньских авиакомпаний. Из-за решения Пакистана их самолеты полетели через Россию

Пакистан запретил тайваньским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство в рамках поддержки политики «одного Китая». Это первый подобный запрет в мире. В результате тайваньские перевозчики China Airlines и EVA Airways начали менять маршруты рейсов между Азией и Европой, в том числе возобновили полеты над Россией, сообщает Bloomberg.

«Авиационное ведомство придерживается политики одного Китая — разрешение распространяется только на материковый Китай. Мы разрешили полеты над Пакистаном только китайским авиакомпаниям», — заявил агентству министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

По данным Flightradar24, самолеты China Airlines и EVA Airways перестали пересекать воздушное пространство Пакистана утром 25 октября. С тех пор как минимум 12 рейсов этих компаний между Азией и Европой прошли над территорией России.

При этом ограничения Пакистана оказались жестче, чем правила самого Китая, который разрешает тайваньским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство. Причины введения запрета именно сейчас неизвестны.

Тайваньские перевозчики избегали полетов над Россией с февраля 2022 года, хотя формального запрета на использование российского воздушного пространства для них не существовало. Обходные маршруты увеличивали продолжительность перелетов между Азией и Европой на несколько часов и приводили к дополнительным расходам на топливо. Теперь авиакомпании также прокладывают маршруты через другие районы Южной Азии и Ближнего Востока.

China Airlines и EVA Airways отказались комментировать ситуацию. Управление гражданской авиации Тайваня подтвердило, что никогда не запрещало перевозчикам летать над Россией, но не стало обсуждать изменение маршрутов.

Пакистан поддерживает тесные политические и военные связи с Китаем, который считает Тайвань частью своей территории. Исламабад разорвал официальные отношения с Тайбэем еще в 1951 году. Китай остается крупнейшим поставщиком вооружений Пакистану, а во время конфликта с Индией в 2025 году пакистанские военные применяли китайские истребители J-10C.

Ранее Пекин уже использовал ограничения на пролет самолетов для дипломатического давления на Тайбэй. В апреле 2026 года президент острова Лай Циндэ был вынужден отложить государственный визит в Эсватини после того, как три африканские страны, поддерживающие Китай, закрыли воздушное пространство для его самолета.