Крупнейшая судоходная компания Саудовской Аравии увеличила прибыль в десять раз благодаря войне с Ираном и росту цен на фрахт

Крупнейшая судоходная компания Саудовской Аравии Bahri увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2026 года почти в десять раз благодаря резкому росту стоимости морских перевозок нефти на фоне войны с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опубликованную 28 октября финансовую отчетность компании.

Чистая прибыль Bahri составила 5,1 млрд саудовских риялов ($1,4 млрд) против 513 млн риялов за аналогичный период прошлого года. Выручка нефтетранспортного подразделения также выросла примерно в десять раз за счет повышения фрахтовых ставок и увеличения объемов фрахтования танкеров.

После ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля и начала региональной войны движение через Ормузский пролив оказалось серьезно ограничено. Это привело к резкому повышению стоимости перевозок нефти. При этом нападения на танкеры, проходящие через пролив, не остановили восстановление нефтяного экспорта из стран Персидского залива.

Генеральный директор Bahri Ахмед аль-Субаи сообщил, что за отчетный период нападениям подверглись несколько судов компании. В результате погибли два моряка. По его словам, война создала «исключительно сложные условия для работы» судоходного бизнеса.

Bahri играет важную роль в обеспечении экспорта нефти государственной компании Saudi Aramco. После сентябрьской атаки на нефтепровод «Восток — Запад», который был временно выведен из эксплуатации, Aramco активизировала поставки через Ормузский пролив. Для снабжения преимущественно китайских покупателей компания использует в том числе перевалку нефти с танкера на танкер за пределами пролива.

По данным Bloomberg, совокупный нефтяной экспорт стран Персидского залива уже восстановился почти до довоенного уровня. Для прохода через Ормузский пролив танкеры используют конвои под военной охраной, а некоторые суда отключают системы передачи своего местоположения, чтобы снизить риск обнаружения и нападения.