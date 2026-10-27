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Новости

Российские суды начали учитывать VPN и исчезающие сообщения как признаки «конспирации» при отправке в СИЗО

The Insider
ТАСС

ТАСС

Российские следователи начали использовать наличие VPN и функций автоматического удаления сообщений в мессенджерах как аргумент для заключения подозреваемых под стражу. В судебных документах такие инструменты называют «методами конспирации», которые якобы позволяют препятствовать расследованию уголовных дел. Об этом рассказала журналистка и член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева, ознакомившаяся с несколькими такими постановлениями суда.

По словам Меркачевой, следователи стали ссылаться на использование программ для анонимизации и шифрования интернет-трафика, мессенджеров со сквозным шифрованием, автоматическим удалением сообщений и возможностью скрывать контакты. Такие функции они представляют как свидетельство того, что подозреваемый способен оказать давление на других участников дела или помешать установлению обстоятельств предполагаемого преступления.

В одном из известных правозащитнице случаев суд использовал эти доводы при заключении под стражу московского врача-терапевта. Его подозревают в оправдании терроризма из-за публикации, сделанной четыре года назад. Имя обвиняемого, номер дела и название суда Меркачева не раскрыла.

«История про то, что видят методы конспирации в том, что человек пользуется VPN, исчезающими сообщениями, что у него есть скрытые контакты, — это не просто что-то новое, но и такой сигнал обществу», — сказала Меркачева «Фонтанке».

По ее словам, пользователи включают автоматическое удаление сообщений по самым разным причинам, в том числе чтобы не перегружать память телефона. Однако теперь подобные настройки могут использоваться против них при рассмотрении ходатайств об аресте.

При этом, как обнаружил The Insider, наличие VPN или исчезающих сообщений само по себе не является предусмотренным законом основанием для заключения под стражу. Согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ № 41 от 2013 года, суд обязан устанавливать конкретные обстоятельства, свидетельствующие о риске побега, продолжения преступной деятельности или воспрепятствования расследованию. В судебном решении должны быть приведены доказательства таких рисков, а также объяснение, почему нельзя применить более мягкую меру пресечения.

В июле 2025 года Владимир Путин подписал закон № 282-ФЗ, который дополнил статью 63 Уголовного кодекса новым отягчающим обстоятельством — совершением преступления с использованием технических средств доступа к заблокированным ресурсам. Поправка вступила в силу 1 сентября 2025 года. Однако она касается назначения наказания за преступление, а не самостоятельных оснований для отправки обвиняемого в СИЗО.

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Публикация:«Российские суды начали учитывать VPN и исчезающие сообщения как признаки «конспирации» при отправке в СИЗО»

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