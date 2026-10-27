Семья командира ЧВК Вагнера Дмитрия Уткина судится из-за наследства и предполагаемой внебрачной дочери

В Московском городском суде 27 октября зарегистрировали апелляционное производство по делу о наследстве одного из основателей ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, погибшего в августе 2023 года при крушении самолета Евгения Пригожина. Ранее мать Уткина через суд добилась отмены своего отказа от наследства в пользу Анны Коваленко, которую считает внебрачной дочерью сына. Другие родственники Уткина оспаривали родство Коваленко с погибшим. На судебные документы обратил внимание The Insider.

В сентябре 2023 года, спустя несколько недель после гибели сына, Людмила Уткина подала заявление о принятии наследства, но уже на следующий день отказалась от своей доли в пользу Анны Дмитриевны Коваленко. Как впоследствии объяснила женщина, она считала Анну своей внучкой и хотела, чтобы имущество досталось именно ей.

Однако юридически отцовство Дмитрия Уткина в отношении Коваленко установлено не было. В свидетельстве о рождении Анны отцом был указан другой человек, причем, согласно материалам дела, сведения внесли со слов ее матери.

Коваленко обратилась в суд, чтобы установить факт признания Уткиным отцовства, изменить запись о рождении, получить фамилию Уткина и быть признанной наследницей первой очереди.

В ходе разбирательства выяснилось, что после авиакатастрофы Следственный комитет признал Коваленко потерпевшей по уголовному делу о гибели пассажиров самолета. В постановлении от 1 ноября 2023 года она фигурировала как дочь Дмитрия Уткина. Однако это процессуальное решение не означало юридического установления отцовства для целей наследования.

Мать Уткина поддерживала Коваленко и утверждала, что ее сын при жизни признавал Анну своей дочерью. По материалам суда, Людмила Уткина и Коваленко длительное время проживали вместе.

Противоположную позицию заняли другие члены семьи погибшего. В суде выступили его супруга на момент гибели, бывшая супруга и дочь. Они отрицали, что Уткин признавал Коваленко своим ребенком.

Одна из бывших супруг рассказала, что после авиакатастрофы подписала нотариальное заявление, подтверждавшее признание Уткиным отцовства. Однако впоследствии она отказалась от своих слов, заявив, что документ не соответствовал действительности. По ее утверждению, подписать заявление ее убедил представитель Коваленко.

Стороны также разошлись во мнениях относительно генетической экспертизы. Другие участники спора настаивали на проверке биологического родства, тогда как представитель Коваленко возражал. Он утверждал, что предметом разбирательства является признание отцовства при жизни, а не биологическое происхождение.

Суд не согласился с такой трактовкой и указал на значение биологического родства для разрешения спора. При этом сама ДНК-экспертиза проведена не была.

Коваленко представила фотографии, письма и свидетельские показания, которые, по ее мнению, подтверждали семейные отношения с Уткиным. Однако суд счел доказательства недостаточными. В частности, исследование представленных писем не позволило достоверно установить их авторство.

10 декабря 2024 года Нагатинский районный суд Москвы отказал Коваленко в установлении факта признания отцовства и признании наследственных прав. Решение было обжаловано, и 16 октября 2025 года дело рассматривалось в Московском городском суде в апелляционном порядке.

Параллельно Людмила Уткина оспорила собственный отказ от наследства. Она объяснила, что хотела передать имущество исключительно Коваленко, а не другим наследникам сына, и не понимала юридических последствий своего решения.

10 июля 2025 года Нагатинский районный суд удовлетворил ее иск, признал отказ от наследства недействительным и восстановил за ней право наследования имущества сына как наследницы первой очереди.

В материалах наследственного дела фигурируют и другие претенденты на имущество погибшего, включая несовершеннолетних. Среди них — Анастасия Уткина, действовавшая в собственных интересах и интересах ребенка 2018 года рождения, а также Александр и Мария Вишницкие. Точные родственные связи всех участников в опубликованном решении не раскрываются.

27 октября 2026 года Мосгорсуд зарегистрировал новое апелляционное производство № Ж-73450/2026, связанное с решением о восстановлении наследственных прав Людмилы Уткиной. Из опубликованной карточки пока не следует, кто именно обжаловал решение и по каким основаниям.

Дмитрий Уткин, известный под позывным Вагнер, был одним из основателей одноименной ЧВК и ее военным командиром. Он погиб 23 августа 2023 года вместе с Евгением Пригожиным и другими представителями руководства группировки при крушении бизнес-джета Embraer Legacy в Тверской области, спустя два месяца после вооруженного мятежа ЧВК Вагнера.