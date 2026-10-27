Бывший гендиректор «Газпром нефтехим Салавата» избежал уголовной ответственности по делу о хищении 180 млн рублей благодаря награде на войне

Бывший генеральный директор «Газпром нефтехим Салавата» Айрат Каримов, обвиняемый в хищении имущества предприятия на 180,8 млн рублей, избежал уголовной ответственности после участия в войне против Украины и получения государственной награды. Уголовное дело против него прекратили 12 декабря 2025 года на основании специальной статьи Уголовного кодекса, позволяющей освобождать от ответственности обвиняемых, которые уходили на фронт и участвовали в войне. Как выяснил The Insider из материалов гражданского дела, поступившего 26 октября 2026 года в Московский городской суд, впоследствии предприятие добилось взыскания с Каримова ущерба.

Двенадцать гостевых домов, заниженная стоимость и ремонт за счет предприятия

Каримов возглавлял «Газпром нефтехим Салават» с 2016 года. В апреле 2023 года его задержали в московском аэропорту Шереметьево после возвращения из Таиланда. Бывшему руководителю предприятия предъявили обвинение по трем эпизодам присвоения и растраты в особо крупном размере, совершенных организованной группой (часть 4 статьи 160 УК РФ).

Основная часть обвинения касалась 12 гостевых домов с земельными участками на территории базы отдыха «Агидель», принадлежавшей предприятию. По версии следствия, Каримов вместе с бывшим начальником административно-хозяйственного управления компании Восканом Мирзоевым организовал схему вывода недвижимости из собственности «Газпром нефтехим Салавата».

Как ранее сообщал «Коммерсантъ», старые дома на базе отдыха снесли, а на их месте построили новые. Затем недвижимость признали непрофильным активом предприятия и выставили на продажу. Следствие считало, что ее стоимость намеренно занизили: оценочная компания определила цену 12 домов с участками в 27,6 млн рублей, тогда как судебная экспертиза установила их стоимость на уровне 89,2 млн рублей. Разница составила 61,6 млн рублей.

Покупателями недвижимости стали сам Каримов и другие физические лица. Согласно показаниям одного из свидетелей, приведенным в решении Дорогомиловского районного суда Москвы, бывший гендиректор намеревался использовать дома в личных целях, а затем оформить их в собственность себе и своим друзьям.

Еще один эпизод касался юридического сопровождения сделок. По версии следствия, предприятие оплачивало услуги сторонних юристов, в том числе коллегии адвокатов «Налоговая безопасность», хотя располагало собственной юридической службой. На юридическое сопровождение и экспертизы компания потратила около 19,6 млн рублей.

Начальник отдела судебной защиты предприятия сообщил, что Каримов не обращался в юридическую службу компании для сопровождения сделок. Следствие полагало, что сторонние юристы фактически занимались оформлением недвижимости в интересах бывшего гендиректора и других участников схемы, но получали оплату за счет предприятия.

Кроме того, по версии следствия, «Газпром нефтехим Салават» оплатил ремонт восьми из двенадцати домов, приобретение мебели, бытовой техники и предметов роскоши. Общая сумма этих расходов составила 65,4 млн рублей.

В уголовном деле фигурировали и другие сотрудники предприятия. Бывший начальник административно-хозяйственного управления Воскан Мирзоев, которого следствие считало одним из участников схемы, по состоянию на июль 2024 года находился в международном розыске.

Отдельное уголовное дело было возбуждено в отношении главного аудитора «Газпром нефтехим Салавата» Дениса Михалева. Как писал «Коммерсантъ», следствие считало, что аудитор должен был выявить нарушения при продаже недвижимости, однако не сделал этого. По версии МВД, взамен он получил один из гостевых домов со скидкой около 5 млн рублей.

Сам Каримов обвинения отрицал. Он утверждал, что дома предназначались для размещения иногородних сотрудников предприятия, их стоимость определялась независимыми оценщиками, а решения о продаже принимались с необходимыми согласованиями. Уголовное дело бывший гендиректор называл заказным.

Контракт с Минобороны вместо уголовного приговора

В октябре 2024 года Ленинский районный суд Уфы приступил к рассмотрению дела Каримова. Однако уже в ноябре обвиняемый заключил годовой контракт с Минобороны России и отправился на войну против Украины. 13 ноября суд приостановил уголовное производство и отменил избранную ему меру пресечения.

Адвокат Каримова Игорь Бушманов тогда заявлял, что решение его подзащитного отправиться на войну не связано с уголовным преследованием. По словам защитника, Каримов ранее проходил военную службу и решил заключить контракт, когда ему позволило состояние здоровья.

Спустя год, 12 декабря 2025 года, уголовное дело против Каримова прекратили. Как следует из решения Дорогомиловского районного суда Москвы от 24 августа 2026 года, основанием стало получение им государственной награды во время прохождения военной службы. Какую именно награду получил бывший гендиректор, в опубликованных материалах не уточняется.

Освободить Каримова от уголовной ответственности позволила статья 78.1 УК РФ, введенная федеральным законом от 23 марта 2024 года. Она предусматривает освобождение от уголовной ответственности обвиняемых, заключивших контракт с Минобороны в предусмотренных законом обстоятельствах, в том числе после получения государственной награды во время службы. Действие этой нормы распространяется и на обвиняемых в присвоении или растрате в особо крупном размере.

Прекращение уголовного дела по такому основанию не является реабилитирующим. При этом обвинительного приговора Каримову не выносили, а обязанность возместить причиненный ущерб после прекращения уголовного преследования сохраняется.

Уголовное дело прекратили, но компания потребовала вернуть деньги

После закрытия уголовного дела «Газпром нефтехим Салават» обратился в Дорогомиловский районный суд Москвы с гражданским иском к бывшему гендиректору. Заявление поступило 30 января 2026 года.

Представитель Каримова настаивала, что его вина и размер ущерба не доказаны, а срок исковой давности истек. Защита также утверждала, что часть имущества была возвращена предприятию, однако суд не нашел подтверждений этому обстоятельству.

Суд отклонил и довод об истечении срока исковой давности. Он посчитал, что срок следует исчислять с 12 декабря 2025 года, когда уголовное дело было прекращено, а значит, компания обратилась с иском своевременно.

При рассмотрении гражданского дела суд исследовал документы по сделкам, свидетельские показания, экспертные оценки и материалы уголовного производства. Он пришел к выводу, что представленные доказательства подтверждают причинение компании ущерба действиями Каримова.

24 августа 2026 года Дорогомиловский районный суд удовлетворил иск «Газпром нефтехим Салавата». В опубликованной обезличенной копии решения сумма взыскания скрыта, поэтому установить, совпадает ли она с фигурировавшими в уголовном обвинении 180,8 млн рублей, невозможно.

26 октября 2026 года гражданское дело зарегистрировали в Московском городском суде в апелляционной инстанции. Кто именно подал апелляционную жалобу, из доступных материалов установить не удалось. Сведений о результатах ее рассмотрения пока нет.