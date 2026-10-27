В России перестраивают систему финансирования промышленности на 1,2 трлн, включая оборонные предприятия. Отчетность сделают непубличной

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о создании нового механизма финансирования промышленности, который, согласно пояснительной записке, должен обеспечить поддержку инвестиционных проектов общим объемом не менее 1,2 трлн рублей.

В числе направлений, которые уже финансирует Фонд развития промышленности, — производство гражданской продукции и продукции двойного назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). При этом управляющую компанию нового инвестиционного фонда освободят от публичного раскрытия финансовой отчетности, выяснил The Insider, изучив текст законопроекта.

Законопроект № 19046-9 правительство внесло 26 октября. Он предусматривает создание закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ), который получит действующие займы Фонда развития промышленности (ФРП) и сможет выдавать новые займы предприятиям. Управлять его средствами будет специально созданная компания, деятельность которой станет координировать государственная корпорация ВЭБ.РФ.

Согласно пояснительной записке, действующие программы ФРП предусматривают льготное финансирование импортозамещения, станкостроения, производства комплектующих, цифровизации предприятий, а также выпуска предприятиями ОПК продукции гражданского или двойного назначения.

Авторы законопроекта объясняют необходимость реформы тем, что нынешняя организационно-правовая форма ФРП — автономное учреждение — ограничивает возможности привлечения частных инвестиций. Новая схема должна позволить увеличить масштабы финансирования промышленности без увеличения прямых бюджетных расходов.

Для этого действующие договоры займа ФРП передадут в новый инвестиционный фонд. Их стоимость при передаче будет определяться по сумме задолженности предприятий, включая основной долг, начисленные проценты и штрафы. Средства, поступающие от возврата займов и передачи кредитного портфеля, будут направляться в федеральный бюджет, а затем предоставляться ВЭБ.РФ для приобретения паев нового фонда.

В финансово-экономическом обосновании приводится график перечислений: 96,9 млрд рублей в 2027 году, 123,7 млрд — в 2028-м, 106,2 млрд — в 2029-м и еще 125,3 млрд рублей за пределами планового периода. Общая сумма составляет 452,1 млрд рублей. Речь идет о средствах, которые предполагается использовать в новом механизме финансирования, а не о дополнительных бюджетных ассигнованиях сверх существующей поддержки промышленности.

При этом законопроект предоставляет ВЭБ.РФ особые гарантии. Соглашение о предоставлении субсидии сможет действовать дольше утвержденных бюджетных лимитов, а государство не сможет в одностороннем порядке уменьшить предусмотренную соглашением сумму или прекратить его действие. ВЭБ.РФ также разрешат учитывать право требования будущих субсидий от государства в составе источников собственного капитала — в размере и порядке, согласованных с Центробанком.

Отдельная норма касается прозрачности нового механизма. Согласно законопроекту, бухгалтерская и консолидированная финансовая отчетность управляющей компании не будут подлежать публичному раскрытию. Таким образом, компания, через которую предполагается организовать финансирование промышленных предприятий, включая потенциальных получателей из ОПК, получит специальное освобождение от публикации финансовых показателей.

Управляющая компания будет полностью принадлежать государству. Ее устав и состав наблюдательного совета должны согласовываться с федеральным ведомством, отвечающим за промышленную политику, в том числе в оборонно-промышленном комплексе. Членами наблюдательного совета смогут быть действующие государственные служащие. Решения о финансировании конкретных проектов будет принимать экспертный совет управляющей компании.

В законопроекте не приводится перечень предприятий, которые получат финансирование, и не указывается, какая доля запланированных инвестиций придется на оборонно-промышленный комплекс. Сумма в 1,2 трлн рублей обозначена как совокупный объем инвестиционных проектов, финансирование которых намерены обеспечить авторы инициативы, а не как отдельная сумма бюджетных расходов на оборонные предприятия.

В случае принятия закон должен вступить в силу 1 января 2027 года.