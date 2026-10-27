В Красноярском крае 275 млн рублей из средств на повышение зарплат бюджетникам направили на выплаты увольняемым чиновникам

Правительство Красноярского края направило 275,4 млн рублей, ранее предусмотренных на повышение зарплат работников бюджетной сферы, на выплаты сотрудникам ликвидируемых органов местного самоуправления. Это следует из постановления регионального правительства от 21 октября 2026 года, которое изучил The Insider.

Согласно документу, деньги выделяются муниципальным образованиям для возмещения расходов на выплаты работникам, увольняемым в связи с ликвидацией местных администраций. Источником финансирования стали бюджетные ассигнования, предназначенные для повышения оплаты труда работников бюджетной сферы, в том числе категорий, для которых повышение зарплат предусмотрено указами президента России.

В постановлении прямо указано, что министерство финансов края должно уменьшить соответствующие ассигнования на 275,4 млн рублей и направить эту сумму на компенсации увольняемым работникам органов местного самоуправления.

Деньги распределят между 26 муниципальными округами. Больше всего получит Енисейский округ — 67,8 млн рублей, или почти четверть всей суммы. Богучанскому округу выделено 29,8 млн рублей, Сосновоборскому — 17,7 млн, Рыбинскому — 17 млн, Дзержинско-Тасеевскому — 14,7 млн рублей.

Выплаты связаны с муниципальной реформой, в ходе которой в Красноярском крае объединяют поселения и районы в муниципальные округа, а прежние органы местного самоуправления ликвидируют. В постановлении упоминаются региональные законы о территориальных преобразованиях, принятые в 2024–2025 годах.

Средства предназначены для возмещения расходов на выплаты при увольнении работников ликвидируемых органов местного самоуправления за период с января по август 2026 года. Муниципалитеты должны направить заявки на получение трансфертов до 2 ноября, а отчитаться об их использовании — до 1 декабря.

Постановление не раскрывает, сколько сотрудников местных администраций потеряли работу в результате реформы и какова общая стоимость реорганизации муниципального управления. Из документа также не следует, приведет ли перераспределение средств к фактическому сокращению зарплат или отмене запланированного повышения для отдельных категорий бюджетников.