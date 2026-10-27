Думский комитет признал, что штрафы за неисполнение указов оперштабов могут применять произвольно. Госдума одобрила их в первом чтении

Депутаты Госдумы во вторник, 27 октября, в первом чтении приняли законопроект, который вводит штрафы до миллиона рублей за «неисполнение решений» губернаторов и оперштабов. Хотя профильный комитет Госдумы рекомендовал принять инициативу, он же отмечал, что она «может привести к возможности произвольного правоприменения», обратил внимание The Insider.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в августе этого года. Он предусматривает штрафы за «неисполнение решений» губернаторов или региональных оперштабов, которые появились после начала полномасштабной войны:

от 3 тысяч до 5 тысяч рублей — для граждан-физлиц;

30–50 тысяч или дисквалификация от года до трех — для должностных лиц;

от 300 тысяч до миллиона или приостановление деятельности до 90 суток — для юрлиц.

На прошедшем во вторник заседании Госдумы депутаты приняли его в первом чтении. До этого его одобрили профильный Комитет по уголовному и административному законодательству, появившийся после сентябрьских выборов.

Одобрили законопроект еще на прошлой неделе, 19 октября. Об этом писали и СМИ — например, госагентство ТАСС. В своем заключении комитет постановил, что «вопрос неукоснительного соблюдения требований указа имеет федеральное значение», а значит, введение штрафов «обосновано и целесообразно».

Есть, однако, в документе одна деталь, которую СМИ проигнорировали, обратил внимание The Insider. В самом заключении профильный Комитет признал, что норма может создать «правовую неопределенность», а это затем приведет к «произвольному правоприменению» — то есть, по сути злоупотреблениям. Это замечание попросили проработать.