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Думский комитет признал, что штрафы за неисполнение указов оперштабов могут применять произвольно. Госдума одобрила их в первом чтении

The Insider
Оперштаб Омской области / управление пресс-службы губернатора и правительства Омской области. Фото: https://bk55.ru/news/article/259814/

Оперштаб Омской области / управление пресс-службы губернатора и правительства Омской области. Фото: https://bk55.ru/news/article/259814/

Депутаты Госдумы во вторник, 27 октября, в первом чтении приняли законопроект, который вводит штрафы до миллиона рублей за «неисполнение решений» губернаторов и оперштабов. Хотя профильный комитет Госдумы рекомендовал принять инициативу, он же отмечал, что она «может привести к возможности произвольного правоприменения», обратил внимание The Insider. 

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в августе этого года. Он предусматривает штрафы за «неисполнение решений» губернаторов или региональных оперштабов, которые появились после начала полномасштабной войны: 

  • от 3 тысяч до 5 тысяч рублей — для граждан-физлиц; 
  • 30–50 тысяч или дисквалификация от года до трех — для должностных лиц; 
  • от 300 тысяч до миллиона или приостановление деятельности до 90 суток — для юрлиц.

На прошедшем во вторник заседании Госдумы депутаты приняли его в первом чтении. До этого его одобрили профильный Комитет по уголовному и административному законодательству, появившийся после сентябрьских выборов. 

Одобрили законопроект еще на прошлой неделе, 19 октября. Об этом писали и СМИ — например, госагентство ТАСС. В своем заключении комитет постановил, что «вопрос неукоснительного соблюдения требований указа имеет федеральное значение», а значит, введение штрафов «обосновано и целесообразно». 

Есть, однако, в документе одна деталь, которую СМИ проигнорировали, обратил внимание The Insider. В самом заключении профильный Комитет признал, что норма может создать «правовую неопределенность», а это затем приведет к «произвольному правоприменению» — то есть, по сути злоупотреблениям. Это замечание попросили проработать.

Иллюстрация к материалу

Похожий тезис ранее выдвигали в Ассоциации юристов России. 

В законопроекте нет перечня запретов, за нарушение которых могут последовать санкции. Формально наказывается неисполнение любого решения губернаторов или оперштабов: например, в Санкт-Петербурге, где уже существует похожая норма, штрафовать могут за публикацию фото и видео налета беспилотников. Схожие запреты есть и в других регионах. 

Сейчас подобная ответственность введена в регионах с военным положением — это окуппированные Россией «ДНР», «ЛНР», Херсонская и Запорожская область. Отдельные нормы есть и в других субъектах: уже упомянутом Петербурге, Ставропольском крае, Иркутской, Пензенской и Ростовской областях. Законопроект предлагает распространить норму на федеральном уровне на все регионы. 

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Публикация:«Думский комитет признал, что штрафы за неисполнение указов оперштабов могут применять произвольно. Госдума одобрила их в первом чтении»

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