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Instagram тестирует формат горизонтальных видео до 90 минут

The Insider
Пример интерфейса Instagram, интегрированного в Apple TV / META

Пример интерфейса Instagram, интегрированного в Apple TV / META

Социальная сеть Instagram начнет тестировать новый формат горизонтальных видео. Как уточняет издание Variety, пользователям будут доступны видео до 90 минут. 

О новом формате первыми сообщили гендиректор соцсети Адам Моссери и вице-президент Instagram по продуктам Тесса Лайонс. Они анонсировали более длинные видео, которые должны дать пользователям «больше пространства для самовыражения». 

Ограничения у новых видео будут до 90 минут. В отличие от популярных нынешних форматов Stories и Reels, они позволят публиковать горизонтальные видео. Новый формат получил название Features.

Тестово он будет доступен некоторым пользователям в США и Бразилии. Когда он будет запущен глобально, неизвестно. 

Как отмечает Variety, такой шаг призван позиционировать Instagram как потенциального крупного конкурента YouTube. Однако в случае с видеохостингом авторам предлагается также система монетизации за просмотры длинных видео. О том, будет ли подобная у Instagram, неясно. 

Среди других нововведений соцсети, которые перечисляют СМИ, — интеграция с Apple TV для просмотра роликов на телевизоре и прямые эфиры во вкладке Reels. 

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Публикация:«Instagram тестирует формат горизонтальных видео до 90 минут»

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