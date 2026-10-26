Visa и Mastercard грозит коллективный иск на 5 млрд фунтов в Великобритании из-за завышенных комиссий

В Великобритании юридические фирмы Harcus Parker и Hausfeld подали заявление о возбуждении коллективного судебного разбирательства против платежных систем Visa и Mastercard. Компаниям выдвинуты обвинения в ограничении конкуренции и завышении комиссий за оплату товаров и услуг банковскими картами. Потенциальная сумма требований оценивается в £5 млрд (около $6,7 млрд), пишет The Guardian.

Заявление подано в Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции Великобритании. Истцы утверждают, что с октября 2020 года Visa и Mastercard устанавливали завышенные межбанковские комиссии, которые предприятия вынуждены оплачивать через обслуживающие их банки при каждой покупке по дебетовой, кредитной или предоплаченной карте. По мнению заявителей, недостаточная конкуренция на рынке платежных систем лишила бизнес возможности избежать этих расходов.

Если суд разрешит рассмотрение коллективного иска, к нему автоматически присоединятся около миллиона британских компаний, организаций и благотворительных фондов с годовой выручкой менее 100 млн фунтов. Каждая из них потенциально сможет получить компенсацию в несколько тысяч фунтов. Более крупные предприятия смогут присоединиться к разбирательству самостоятельно, причем размер их требований может достигать десятков миллионов фунтов.

Истцы намерены взыскать переплаченные комиссии за период с 2020 по 2026 год, а также проценты. Судебный процесс финансирует инвестиционная компания Bench Walk Advisors, специализирующаяся на финансировании судебных разбирательств. Инициатором выступает британский предприниматель Стивен Аллен, который с 2021 года участвует в коллективных исках против Visa и Mastercard.

В Mastercard отвергли обвинения, заявив, что межбанковские комиссии необходимы для безопасной работы платежной системы. Компания назвала иск «спекулятивным» и обвинила его инициаторов в попытке заработать на судебных разбирательствах. В Visa также заявили, что действующая система комиссий отвечает интересам потребителей, бизнеса и банков.

В декабре 2025 года Visa и Mastercard согласились выплатить в общей сложности $167,5 млн для урегулирования другого коллективного иска — в США. Тогда компании обвиняли в сговоре с целью искусственного завышения комиссий за использование банкоматов. Разбирательство продолжалось с 2011 года.