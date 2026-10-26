Правительство Чехии поддержало закрепление кроны в конституции, чтобы затруднить переход на евро

Правительство Чехии поддержало поправки к конституции, которые закрепят чешскую крону в качестве национальной валюты. В случае их принятия переход страны на евро потребует изменения конституции и, соответственно, поддержки квалифицированного большинства депутатов парламента. Об этом пишет Bloomberg.

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что решение о переходе на единую европейскую валюту должно пользоваться подавляющей поддержкой населения. По его словам, сохранение кроны — это «ключ к нашему экономическому суверенитету».

Министр финансов Алена Шиллерова подчеркнула, что поправки не исключают возможности перехода на евро в будущем. Однако, по ее словам, пока нынешнее правительство находится у власти, оно «не будет ни предлагать вступление в еврозону, ни стремиться к нему».

Для принятия поправок правящей коалиции премьер-министра Андрея Бабиша потребуется поддержка оппозиции, поскольку у нее недостаточно голосов для самостоятельного изменения конституции.

Чехия обязалась в будущем перейти на евро при вступлении в Евросоюз, однако конкретные сроки этого перехода не установлены. Противники отказа от кроны опасаются, что введение евро приведет к росту цен. Представители чешского Центробанка также выступают за сохранение независимой денежно-кредитной политики и возможности регулировать обменный курс национальной валюты.

Инициатива чешского правительства появилась на фоне расширения еврозоны. В январе 2026 года к ней присоединилась Болгария, став первой новой участницей после вступления Хорватии в 2023 году. В Венгрии правительство премьер-министра Петера Мадьяра также заявило о намерении выполнить условия для перехода на евро. Венгерские власти рассматривают 2032 год как возможный срок присоединения к еврозоне.