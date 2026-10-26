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Норвежский депутат помог доставить Украине дроны в обход закона. После этого власти изменили правила экспорта

The Insider
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Депутат норвежской Консервативной партии Петер Фрёлих в 2023 году способствовал нелегальной доставке в Украину беспилотников с тепловизионными камерами после того, как таможня заблокировала их экспорт. Впоследствии норвежские власти изменили правила, разрешив отправлять в Украину гражданские дроны, сообщила шведская газета Aftonbladet со ссылкой на информационные агентства TT и NTB. Об этом же написало норвежское издание VG.

Фрёлих, представляющий Консервативную партию Норвегии, уже несколько лет участвует в работе организации Fritt Ukraina («Свободная Украина»), которую он основал вместе с группой волонтеров. Она занимается поставками беспилотников украинским военным.

В своей книге «Если начнется война» депутат описал несколько поездок в Украину, в том числе эпизод 2023 года, когда он сознательно нарушил закон, чтобы помочь доставить в страну беспилотники. В среду Фрёлих рассказал об этом в программе Politisk kvarter норвежского телеканала NRK.

На тот момент норвежская таможня остановила груз, поскольку его экспорт был запрещен законодательством, принятым еще в 1950-х годах. После этого депутат обратился напрямую к правительству Норвегии, предупредив, что промедление может стоить жизни украинским военным. Несмотря на действовавшие ограничения, организации удалось доставить дроны в Украину. Каким образом груз пересек границу, в публикации не уточняется.

Позже Fritt Ukraina сообщили, что правительство ускорит пересмотр экспортных правил. Впоследствии ограничения изменили, разрешив гражданам Норвегии легально отправлять гражданские беспилотники в Украину.

Фрёлих заявил, что не жалеет о нарушении закона.

Норвегия оказывает Украине военную и гражданскую помощь с начала полномасштабного российского вторжения. В октябре этого года норвежское правительство объявило о выделении дополнительных 750 млн норвежских крон (около $78,8 млн) на поддержку населения и восстановление страны. Средства предназначены, в частности, для выплаты зарплат учителям и медицинским работникам, социальных пособий и восстановления инфраструктуры.

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Публикация:«Норвежский депутат помог доставить Украине дроны в обход закона. После этого власти изменили правила экспорта»

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