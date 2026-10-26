В Северной Осетии снова ввели режим повышенной готовности после драки с участием чеченского бойца ММА. Конфликт вышел за пределы республики

По информации «Сапы», подозреваемый, которого издание первоначально называло Давидом К., самостоятельно пришел в правоохранительные органы. Он утверждал, что вмешался, увидев избитых людей, а оружие подобрал с земли.

Полиция возбудила уголовные дела об умышленном причинении тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, а также о незаконном обороте оружия. 23 октября Советский районный суд Владикавказа, как сообщило издание «КрыльяTV», заключил под стражу на два месяца Давида Королёва-Гаглоева. Его называют человеком, стрелявшим в двух посетителей ресторана.

Почему происшествие вызвало межнациональные споры

Участие чеченского спортсмена сделало драку предметом обсуждения в соседних республиках. В социальных сетях спорили о поведении приезжих, местных традициях и допустимости применения оружия.

19 октября Сергей Меняйло заявил, что Северная Осетия открыта для гостей, но приезжие должны уважать местные порядки и не воспринимать гостеприимство как слабость. Он поручил правоохранительным органам разобраться в обстоятельствах конфликта, подключив министерство по национальной политике, а при необходимости — ведомства соседних республик.

В обсуждение включились депутат парламента Северной Осетии Сослан Дидаров и боец Максим Дивнич, также призвавшие приезжих соблюдать местные обычаи.

Как сообщал «Кавказский узел», часть пользователей поддержала эти заявления и назвала действия стрелявшего попыткой защититься. Другие потребовали оценивать поступки всех участников независимо от национальности.

24 октября Северную Осетию посетила делегация Чечни, в которую вошли председатель чеченского парламента Ахмед Дудаев и заместитель председателя правительства республики Ильман Вахидов. По сообщению чеченского государственного телевидения, делегация прибыла по поручению Рамзана Кадырова.

Чиновники встретились с Меняйло, а также провели встречу со студентами, включая выходцев из республик Северного Кавказа, иностранных учащихся и участников войны против Украины. Обсуждались межрегиональное сотрудничество, межнациональные отношения и опасность экстремистской идеологии.

Почему власти ограничили работу ресторанов

Меняйло выступил за ограничение ночной работы общепита вскоре после драки. Он напомнил о предыдущих случаях стрельбы и убийств в развлекательных заведениях Владикавказа, в том числе в ресторане «Аландон» в 2006 году, клубе «Мираж» в 2010-м и клубе «Ретро» в 2011-м. 23 октября глава республики заявил, что безопасность людей важнее экономических интересов ресторанного бизнеса.

Указ № 459 запретил предприятиям общепита работать с полуночи до семи утра и принимать заказы на алкоголь после 23 часов. При этом для ресторанов и баров при гостиницах определенных категорий предусмотрено исключение при обслуживании проживающих гостей.

Примечательно, что ресторан «360», возле которого произошла драка, расположен при пятизвездочном «Парк Отеле Владикавказ». На официальном сайте заведения указано, что для постояльцев гостиницы оно работает до семи утра. Таким образом, ресторан потенциально может воспользоваться исключением из ночного запрета. Продолжает ли он работать по ночам после 24 октября, неизвестно.

Почему режим повышенной готовности ввели повторно

8 октября Меняйло подписал указ № 416, которым с 12 октября отменялся прежний режим повышенной готовности, действовавший с апреля 2025 года. Уже 24 октября власти ввели его заново.

В новом указе основанием названы напряженная оперативная обстановка и угрозы жизни и здоровью граждан. Документ ссылается на федеральный закон о защите населения от чрезвычайных ситуаций, президентский указ № 757 от 19 октября 2022 года и решение оперативного штаба Северной Осетии от 20 октября 2026 года. Президентский указ № 757 был принят после начала полномасштабного российского вторжения в Украину и установил дополнительные меры безопасности и полномочия региональных властей.

В те же дни в Северной Осетии объявляли беспилотную и ракетную опасность, а работу аэропорта временно ограничивали. Однако сам указ не устанавливает связи между этими событиями и новыми ограничениями.

Запрет массовых мероприятий в Северной Осетии вводят не впервые. В июле 2025 года власти объявили о его приостановке, утверждая, что украинские спецслужбы якобы готовили несанкционированную акцию во Владикавказе и покушения на военнослужащих и их семьи. Независимых доказательств этих утверждений представлено не было.

В марте 2026 года власти вновь запретили публичные массовые мероприятия, объяснив решение возможными диверсиями с использованием беспилотников.

Как жители отреагировали на ограничения

Часть жителей поддержала запрет ночной работы ресторанов, полагая, что он поможет сократить число конфликтов, связанных с употреблением алкоголя. Другие возразили, что закрытие заведений не устраняет причин насилия, ограничивает посетителей и создает дополнительные расходы для бизнеса.

Вопросы вызвали также исключение для гостиничных ресторанов и запрет массовых мероприятий на неопределенный срок. Указ не устанавливает условий отмены ограничений, а потому они могут сохраняться и после завершения расследования стрельбы.

Исторический контекст: осетино-ингушский конфликт

Межнациональные отношения остаются чувствительной темой для Северной Осетии, пережившей в 1992 году вооруженный конфликт с Ингушетией из-за Пригородного района. До депортации чеченцев и ингушей в 1944 году район входил в состав Чечено-Ингушской АССР, после чего его передали Северной Осетии. Когда в 1957 году автономию восстановили, район в ее состав не вернули.

Осенью 1992 года территориальный спор перерос в вооруженные столкновения между ингушскими формированиями, североосетинскими силовыми структурами и вооруженными группами. В конфликт вмешались российские военные и подразделения МВД.

По данным Human Rights Watch, погибли около 500 человек, десятки тысяч ингушей были вынуждены покинуть свои дома. Правозащитники документировали убийства, захваты заложников и уничтожение жилья. Часть переселенцев позже вернулась, однако последствия конфликта полностью не устранены.