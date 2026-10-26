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BBC выплатит 400 тысяч фунтов продюсеру Люси Кон, заявившей об антисемитизме на работе

The Insider
Иллюстрация к материалу

Британская вещательная корпорация согласилась выплатить £400 тысяч бывшему продюсеру документальных фильмов еврейского происхождения 57-летней Люси Кон, которая обвинила коллег в антисемитизме и заявила, что после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года она столкнулась с травлей от коллег на работе. Об этом сообщает The Telegraph.

Люси Кон более 22 лет проработала в BBC. Фильмы, которые она заказывала или участвовала в их производстве, получали «Оскар», «Эмми» и премию BAFTA. По словам продюсера, до нападения ХАМАС ее еврейское происхождение не становилось предметом обсуждения на работе, однако после 7 октября отношение коллег изменилось.

Как утверждает Кон, некоторые сотрудники заявляли, что сионисты, в том числе она сама, «злые». Когда продюсер предложила снять документальный фильм о нападении ХАМАС, ей сказали, что она не может руководить проектом, поскольку как еврейка будет «слишком предвзятой». Кроме того, по ее словам, коллеги настаивали, что нападение 7 октября необходимо рассматривать в контексте причин, которые побудили ХАМАС к этим действиям.

Кон также рассказала, что один из сотрудников назвал отвратительным визит тогдашнего премьер-министра Великобритании Риши Сунака в еврейскую школу, куда тот приехал, чтобы выразить поддержку еврейской общине.

После жалобы на поведение коллег руководство BBC предложило Кон несколько месяцев оставаться дома, а впоследствии упразднило ее должность в рамках реструктуризации. На аналогичную позицию, появившуюся после реорганизации, продюсера не взяли.

Внутреннее расследование BBC не подтвердило жалобу Кон. Она обжаловала это решение, однако ее апелляция также не принесла результата. После этого она начала разбирательство против корпорации по поводу несправедливого увольнения.

BBC согласилась выплатить Кон £400 тысяч в рамках урегулирования спора, не признавая своей ответственности. Часть этой суммы финансируется за счет лицензионного сбора, который платят британские домохозяйства за просмотр телевидения. Корпорация отказалась извиняться перед Кон или признавать, что она стала жертвой антисемитизма.

Кон утверждает, что проблема не ограничивается ее случаем. По ее словам, другие еврейские сотрудники BBC также сталкивались с травлей и оскорблениями, некоторые в итоге ушли из корпорации.

В BBC заявили, что не комментируют отдельные кадровые вопросы, однако подчеркнули, что не допускают антисемитизма в любой форме. По словам представителя корпорации, все поступающие жалобы рассматриваются в соответствии с внутренними правилами, а организация располагает процедурами для реагирования на поведение, противоречащее ее ценностям.

Скандал вокруг Люси Кон — это очередной эпизод в череде обвинений в адрес BBC в предвзятости. В ноябре 2025 года генеральный директор корпорации Тим Дэви ушел в отставку: тогда выяснилось, что документальный фильм BBC Panorama содержит речь Трампа, отредактированную таким образом, чтобы создать впечатление, что он напрямую призывал к штурму Капитолия в 2021 году. BBC также уже обвиняли в антисемитизме, в том числе из-за показа документального фильма Gaza: How To Survive A War Zone.

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Публикация:«BBC выплатит 400 тысяч фунтов продюсеру Люси Кон, заявившей об антисемитизме на работе»

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