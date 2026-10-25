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Пентагон готовит военные базы США к автономному функционированию в течение как минимум 90 дней без внешней поддержки — Fox News

The Insider
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Министерство обороны США проводит модернизацию американских военных баз так, чтобы они могли функционировать без внешней поддержки на протяжении как минимум 90 дней. Как сообщает Fox News Digital, ознакомившись с документами Пентагона, такое требование к базам стало частью военной инициативы FORTRESS, цель которой — обеспечить способность американских войск продолжать боевые действия даже в случае сбоев в работе гражданских систем, от которых они зависят.

«Мы не хотим полагаться на стандартную гражданскую муниципальную инфраструктуру для обеспечения национальной обороны. Это недопустимый риск», — заявил в интервью Fox News Digital официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

Военное ведомство также закладывает основу для перепрофилирования гражданских предприятий на выпуск оборонной продукции в случае кризиса, а также готовит альтернативные цепочки поставок и стратегические резервы, чтобы обеспечить непрерывный поток вооружений, топлива и других необходимых материалов. «Сегодня электроэнергия — это неотъемлемая часть боевых действий. Без электричества вы лишаетесь связи, водоснабжения, логистики, производственных линий и даже базовых структур военного управления», — пояснил Парнелл.

Эти преобразования отражают изменения в подходе Пентагона к тому, как подготовиться конфликту, который будет угрожать непосредственно территории США, в том числе может привести к нарушению работы инфраструктуры, обеспечивающей военные операции внутри страны. «Значительная часть наших представлений об обороне территории страны строилась на устаревшем допущении, будто два океана способны нас защитить. Президент Трамп понимает, что этого мира больше не существует, и он уже заложил основу для нового мышления», — сказал Парнелл.

 

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Публикация:«Пентагон готовит военные базы США к автономному функционированию в течение как минимум 90 дней без внешней поддержки — Fox News»

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