В России умер осужденный в Украине за финансирование войны националист Миша Маваши. Вологодский губернатор назвал его «воином света»

В ночь на 25 октября в Воронеже умер 41-летний рэпер и основатель ультраправого националистического движения «Северный человек» Миша Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц). Он поддерживал российское вторжение в Украину, собирал пожертвования для российской армии и в сентябре 2025 года был заочно приговорен украинским судом к восьми годам лишения свободы за финансирование действий, направленных на изменение границ страны. На смерть музыканта отреагировал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, назвавший его своим соратником и «настоящим мирным воином, воином света».

О смерти Маваши сообщил его соратник Александр Лебедев в Telegram-канале музыканта. По словам Лебедева, Маваши умер в результате несчастного случая, однако подробности произошедшего он раскрывать не стал. Представитель музыканта попросил не распространять слухи и пригрозил недоброжелателям, что их «всех запомнят». Концертный директор MAVASHI group Николай Войтенко также подтвердил смерть исполнителя изданию «Подъем».

По утверждению Telegram-канала Baza, Маваши получил огнестрельное ранение дома, после чего был госпитализирован, но спасти его не удалось. Mash утверждает, что ранение могло быть связано с неосторожным обращением с оружием. Источник РЕН ТВ назвал предварительной версией самоубийство. Независимого подтверждения этих сведений нет. Следственное управление СК России по Воронежской области начало проверку обстоятельств смерти музыканта. Следователи сообщили о назначении экспертиз, однако официальных выводов о причинах произошедшего пока нет.