В России умер осужденный в Украине за финансирование войны националист Миша Маваши. Вологодский губернатор назвал его «воином света»

В ночь на 25 октября в Воронеже умер 41-летний рэпер и основатель ультраправого националистического движения «Северный человек» Миша Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц). Он поддерживал российское вторжение в Украину, собирал пожертвования для российской армии и в сентябре 2025 года был заочно приговорен украинским судом к восьми годам лишения свободы за финансирование действий, направленных на изменение границ страны. На смерть музыканта отреагировал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, назвавший его своим соратником и «настоящим мирным воином, воином света».
О смерти Маваши сообщил его соратник Александр Лебедев в Telegram-канале музыканта. По словам Лебедева, Маваши умер в результате несчастного случая, однако подробности произошедшего он раскрывать не стал. Представитель музыканта попросил не распространять слухи и пригрозил недоброжелателям, что их «всех запомнят». Концертный директор MAVASHI group Николай Войтенко также подтвердил смерть исполнителя изданию «Подъем».
По утверждению Telegram-канала Baza, Маваши получил огнестрельное ранение дома, после чего был госпитализирован, но спасти его не удалось. Mash утверждает, что ранение могло быть связано с неосторожным обращением с оружием. Источник РЕН ТВ назвал предварительной версией самоубийство. Независимого подтверждения этих сведений нет. Следственное управление СК России по Воронежской области начало проверку обстоятельств смерти музыканта. Следователи сообщили о назначении экспертиз, однако официальных выводов о причинах произошедшего пока нет.
Губернатор назвал Маваши «воином света», националисты пообещали поддержку его соратникам
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов назвал Маваши соратником, единомышленником и «реальным патриотом», а его творчество — источником силы и ориентиром для многих людей. «Его мысли, его идеи и его путь будут продолжены единомышленниками. Он был настоящим мирным воином, воином света. Быть воином — жить вечно», — написал губернатор. Он также опубликовал совместную фотографию с музыкантом, сделанную 15 августа 2026 года на фестивале «Рэп на Руси» в Вологодской области.
Филимонов и Маваши были связаны не только личным знакомством. Музыкант публично поддерживал инициативы губернатора по ограничению продажи алкоголя и абортов. В 2022 году Маваши основал националистическое движение «Северный человек». В 2025 году череповецкое отделение движения участвовало в организации фестиваля «Небо славян», связанного с инициативами губернатора. Сам Маваши называл Филимонова другом и соратником.
Соболезнования выразила и ультраправая националистическая организация «Русская община», сотрудничавшая с движением Маваши. Ее представители пообещали поддержку соратникам умершего музыканта и выступили против распространения версии о самоубийстве. «Мы в это не верим, ждем реальной фактуры от соратников и близких Маваши», — говорится в заявлении организации. Каких-либо доказательств, опровергающих эту версию, представители движения не представили.
The Insider ранее рассказывал, что «Русская община», «Северный человек» и православно-фундаменталистское движение «Сорок сороков» совместно проводили националистические акции, участвовали в антимигрантских кампаниях и сотрудничали с российскими силовиками. Сам Маваши публично анонсировал совместные действия «Северного человека» и «Русской общины» в поддержку правоохранительных органов.
Восемь лет за финансирование российской армии
В сентябре 2025 года Винницкий городской суд Украины заочно приговорил Маваши к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в финансировании действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины.
Как установил суд, после начала полномасштабного российского вторжения музыкант использовал свою аудиторию для сбора пожертвований в пользу российских военных формирований. Полученные средства направлялись на обеспечение подразделений российской армии, о чем Маваши публично отчитывался в социальных сетях.
Как Маваши создал ультраправое движение «Северный человек»
Михаил Ниц родился 29 января 1985 года в Кустанае Казахской ССР, позднее переехал в Россию. Известность получил в начале 2010-х годов как рэпер Миша Маваши, исполнявший песни о спорте, патриотизме, дисциплине и отказе от алкоголя и наркотиков. Позднее он основал MAVASHI group, исполнявшую альтернативный рок и рэп.
Движение быстро распространилось по российским регионам и в некоторых из них получило поддержку местных властей, включая бюджетные гранты. В частности, в 2024 году министерство культуры Воронежской области выделило местному отделению «Северного человека» 999 тысяч рублей на проведение поэтического конкурса. В Краснодаре местные власти предоставили активистам помещение для проведения мероприятий.
Деятельность движения сопровождалась обвинениями в угрозах и насилии. В 2023 году в Пермском крае его участники нашли и выпороли подростка, участвовавшего в уничтожении православной иконы, после чего заставили его записать видео с извинениями. В другом случае сторонники Маваши угрожали 13-летнему подростку армянского происхождения и его семье.
The Insider ранее рассказывал, как активисты «Северного человека» участвовали в давлении на красноярский бар Elton. По словам бывшего сотрудника заведения, в феврале 2024 года около 20 националистов с битами и кастетами окружали посетителей, угрожали им и пытались препятствовать проходу внутрь. После этого в бар прибыли силовики, а его руководство вскоре приняло решение закрыть заведение из-за невозможности обеспечить безопасность гостей и сотрудников.
После теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года националистические объединения усилили антимигрантскую риторику. The Insider писал, что в чатах крупнейших ультраправых организаций распространялись призывы к расправам над мигрантами, а националисты пытались использовать последствия теракта для расширения своего влияния.
В последние годы Маваши все больше занимался развитием движения «Северный человек», выступал в поддержку Владимира Путина и российского вторжения в Украину. При этом он критиковал некоторых публичных сторонников Кремля, в том числе главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину и певца Shaman, обвиняя их в показном патриотизме.