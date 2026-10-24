В Баварии практически полностью сгорела бывшая резиденция Гитлера «Орлиное гнездо». Полиция задержала подозреваемого в поджоге

В Баварии пожар практически уничтожил бывшую горную резиденцию Адольфа Гитлера «Орлиное гнездо» (Кельштайнхаус), расположенную на высоте 1834 метра в районе Оберзальцберга на юге Германии. Полиция задержала 33-летнего гражданина Германии по подозрению в поджоге. Об этом сообщает The Guardian.

Пожар начался вечером 23 октября. Около 21:15 сработала пожарная сигнализация, а когда спустя 35 минут спасатели прибыли на место, здание уже было полностью охвачено огнем. К тушению привлекли около 200 пожарных из шести муниципалитетов, а также сотрудников горноспасательной службы и Красного Креста.

Работу спасателей осложняли расположение резиденции высоко в горах, сильный ветер и дождь, который ночью сменился снегом. Пожарным пришлось использовать тяжелые дыхательные аппараты. Спустя несколько часов они были вынуждены временно прекратить тушение. Утром 24 октября здание еще горело, позднее открытое пламя удалось ликвидировать.