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Новости

В Баварии практически полностью сгорела бывшая резиденция Гитлера «Орлиное гнездо». Полиция задержала подозреваемого в поджоге

The Insider
Иллюстрация к материалу

В Баварии пожар практически уничтожил бывшую горную резиденцию Адольфа Гитлера «Орлиное гнездо» (Кельштайнхаус), расположенную на высоте 1834 метра в районе Оберзальцберга на юге Германии. Полиция задержала 33-летнего гражданина Германии по подозрению в поджоге. Об этом сообщает The Guardian.

Пожар начался вечером 23 октября. Около 21:15 сработала пожарная сигнализация, а когда спустя 35 минут спасатели прибыли на место, здание уже было полностью охвачено огнем. К тушению привлекли около 200 пожарных из шести муниципалитетов, а также сотрудников горноспасательной службы и Красного Креста.

Работу спасателей осложняли расположение резиденции высоко в горах, сильный ветер и дождь, который ночью сменился снегом. Пожарным пришлось использовать тяжелые дыхательные аппараты. Спустя несколько часов они были вынуждены временно прекратить тушение. Утром 24 октября здание еще горело, позднее открытое пламя удалось ликвидировать.

Фото: SCANPIX/AFP

Фото: SCANPIX/AFP

По предварительной оценке полиции, резиденция получила настолько серьезные повреждения, что спасти ее, вероятно, не удастся. В результате пожара никто не пострадал.

Задержанный подозреваемый — 33-летний гражданин Германии, который был связан с этим районом, но постоянно там не проживал. По информации прокуратуры, у мужчины обнаружили признаки психического заболевания. После допроса его направили в психиатрическое учреждение. Следователи проверяют в том числе возможный политический мотив поджога. Данных о причастности других людей к происшествию пока нет.

«Орлиное гнездо» построили в 1937–1938 годах на вершине горы Кельштайн. Здание официально открыли в день рождения Гитлера в 1939 году. Добраться до резиденции можно по специально проложенной горной дороге, а затем через туннель и на лифте, который поднимается на 124 метра внутри скалы.

После Второй мировой войны резиденция стала одним из наиболее известных сохранившихся объектов нацистской эпохи. Хотя в массовой культуре ее часто изображают как важный центр руководства Третьего рейха, сам Гитлер посещал ее редко. С 1952 года в здании работали ресторан и историческая экспозиция, посвященная нацистскому прошлому комплекса.

Иллюстрация к материалу

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн заявил, что власти намерены восстановить здание после консультаций с историками и специалистами по охране памятников.

«Мы не собираемся оставлять там руины», — сказал он, подчеркнув необходимость продолжать работу по сохранению исторической памяти.

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Публикация:«В Баварии практически полностью сгорела бывшая резиденция Гитлера «Орлиное гнездо». Полиция задержала подозреваемого в поджоге»

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