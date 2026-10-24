Девушка задержанного в Ижевске активиста Дмитрия Морозова рассказала о пытках его в ФСБ. Из него выбивали признание в финансировании Украины

Силовики пытали электрическим током и избивали экологического активиста и магистранта-историка из Ижевска Дмитрия Морозова, задержанного 2 октября сотрудниками ФСБ. По словам его девушки, муниципального депутата от КПРФ Дарьи Багиной, от Морозова требовали признаться в финансировании Украины и запрещенных террористических и экстремистских организаций. Впоследствии против него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков, которые, как утверждает Багина, силовики подбросили при обыске. Ее обращение опубликовал депутат городской думы Краснодара от КПРФ Александр Сафронов.

По словам Багиной, при задержании Морозову надели на голову черный мешок, замотанный скотчем, после чего били током по лицу, ребрам и ногам, а также подвешивали за ноги в наручниках. После продолжительных пыток его продолжали избивать ногами, добиваясь признания в финансировании Украины и запрещенных организаций.

«У них это не удалось — Дмитрий никогда таким не занимался», — написала Багина.

В результате избиений Морозов получил ушибы ребер, у него болят руки, затруднено дыхание и есть признаки сотрясения мозга, рассказала девушка активиста.

«Следы побоев на лице видели не только близкие, но и журналисты, и представители общественности, когда ему избрали в суде меру пресечения в виде нахождения в СИЗО».

Утром 3 октября, около семи часов, Морозова привели на обыск. По словам Багиной, силовики осмотрели только два места, причем из одного из них сами извлекли сверток с мефедроном, который объявили принадлежащим активисту. Как сообщала «Медиазона», из шкафа достали 0,38 грамма вещества. Против Морозова возбудили уголовное дело о хранении наркотиков в крупном размере. По словам Багиной, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

5 октября суд отправил Морозова в СИЗО.

Багина утверждает, что давление на активиста продолжилось и после ареста. По ее словам, неизвестный отправил Морозову в следственный изолятор 13 килограммов соли, заняв значительную часть месячного лимита на передачи от близких. Как уточняет «Медиазона», установленный лимит составляет 30 килограммов.

Задержание Морозова произошло на следующий день после того, как Октябрьский районный суд Ижевска обязал городскую администрацию найти площадки для проведения митинга против фальсификаций на выборах в Госдуму. Проведения акции добивался сам Морозов. Близкие активиста предполагали, что его преследование может быть связано с этим судебным решением.

Морозов много лет занимается защитой экологических прав граждан, работал в экологических и благотворительных фондах, некоммерческих организациях, поддерживал общественные инициативы и сообщал о нарушениях на выборах в Удмуртии.

Багина связывает уголовное преследование с его политической и общественной деятельностью.

«Все, кто знает Диму, прекрасно понимает, насколько предъявленное обвинение противоречит его образу жизни. Происходящее с ним — это расплата за его активную гражданскую и политическую позицию и попытка слепить ему образ обычного наркопотребителя».

Сейчас Морозов находится в СИЗО № 1 Ижевска. Его группа поддержки публикует информацию о деле в Telegram-канале «Свободу Морозову!».