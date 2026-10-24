Российская металлургия переживает тяжелый кризис. На предприятиях начались задержки зарплат

На фоне затяжного кризиса в российской металлургии сотрудники нескольких предприятий столкнулись с задержками зарплат, отпускных и других выплат. На Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК), входящем в группу «Мечел», из-за жалоб работников началась внеплановая проверка трудовой инспекции. В Нижегородской области производитель металлоконструкций признал задолженность перед работниками более 82 млн рублей, а на металлургических заводах оккупированного Донбасса задержки зарплат сопровождаются остановкой производства.

В 2025 году внутреннее потребление стали в России сократилось примерно на 14%, а выплавка упала до минимума за последние 15 лет. В 2026 году спрос частично восстановился, однако крупнейшие металлургические компании продолжают сообщать об ухудшении финансовых результатов. В начале года аналитики Центра стратегических разработок предупреждали о риске реструктуризации долгов и банкротств предприятий, не входящих в тройку крупнейших производителей стали.

«Мечел»: задержки зарплат, проверки и многомиллиардные убытки

Сотрудники Челябинского металлургического комбината рассказали «Осторожно, новости», что предприятие систематически задерживает зарплаты, больничные и отпускные. По словам работников, некоторые из них до сих пор не получили деньги за сентябрь, хотя выплаты должны были поступить 15 октября. Задолженность перед отдельными сотрудниками достигает десятков тысяч рублей.

На этой неделе работникам сообщили о переносе сроков выплаты авансов и последующих зарплат еще на две недели. По утверждению сотрудников, руководство объяснило задержки кассовым разрывом, падением спроса на металлопродукцию и отсутствием прибыли.

Работники рассказывают, что отпускные иногда поступают спустя месяц и более после завершения отпуска. Из-за задержек зарплат некоторым приходится занимать деньги, чтобы оплачивать кредиты и ипотеку.

Сотрудники создали петицию с требованием погасить задолженность. По их словам, она собрала более 11 тысяч подписей, однако впоследствии исчезла с сайта.

Проблемы с выплатами на ЧМК продолжаются как минимум с июня. Тогда после жалоб сотрудников проверку начала прокуратура Челябинской области. Предприятие объяснило задержки техническими причинами и сообщило, что погасило задолженность.

В сентябре работники вновь пожаловались на задержку аванса. На этот раз руководство признало задержку, объяснив ее временным смещением графика поступления платежей от покупателей. Представители предприятия заявили, что выплатят сотрудникам компенсацию за просрочку.

В октябре Государственная инспекция труда в Челябинской области начала внеплановую документарную проверку ЧМК. Она была назначена на период с 8 по 21 октября. Основанием стали обращения о массовых нарушениях трудовых прав, связанных с полной или частичной невыплатой зарплаты более месяца. На момент публикации сведений о результатах проверки нет.

Кроме того, 29 сентября и 1 октября инспекция объявила предприятию предостережения из-за признаков нарушения сроков окончательного расчета с работниками и задержки отпускных. Аналогичное предостережение 16 октября получил Гурьевский филиал комбината в Кемеровской области.

Жалобы поступают и от сотрудников другой компании группы — «Мечел-Материалы». С сентября более десяти работников обратились в трудовую инспекцию из-за задержек зарплат, других выплат и окончательного расчета при увольнении. Ведомство назначило внеплановую проверку предприятия со сроком завершения 23 октября.

Финансовое положение группы «Мечел» резко ухудшилось. За первое полугодие 2026 года ее выручка сократилась на 23%, до 117,4 млрд рублей. Убыток, приходящийся на акционеров, составил 41,5 млрд рублей, а показатель EBITDA оказался отрицательным — минус 6,1 млрд рублей.ьЧистый долг группы на конец июня достиг 289,6 млрд рублей. Только за первые шесть месяцев 2026 года финансовые расходы «Мечела» составили 26,3 млрд рублей.

Непосредственно Челябинский металлургический комбинат по итогам 2025 года получил чистый убыток в размере 19,4 млрд рублей. Выручка предприятия сократилась на 20,2%, до 143,7 млрд рублей.

Завод в Нижегородской области задолжал работникам более 82 млн рублей

О задержках зарплат сообщили и сотрудники предприятия «СМК-Кулебаки» в Нижегородской области. Завод выпускает металлические конструкции для мостов, промышленных зданий и других объектов.

В Государственную инспекцию труда обратились 30 работников. Они пожаловались на невыплату зарплаты за сентябрь и авансов за август–сентябрь, а также на сокращение должностных окладов более чем на 55%. Сотрудники также заявили о невыплате отдельных социальных пособий.

По информации, опубликованной со ссылкой на трудовую инспекцию, руководство завода подтвердило задолженность перед коллективом за два месяца на сумму более 82 млн рублей. Инспекция объявила предприятию предостережение и инициировала дополнительные контрольные мероприятия.

Один из сотрудников рассказал изданию «Бизнес News», что на протяжении трех месяцев выплаты поступали не полностью, а зарплату за сентябрь работникам не перечислили вовсе. По его словам, после объявления о снижении окладов часть сотрудников решила уволиться, однако окончательный расчет они также не получили.

Финансовые проблемы предприятия не ограничиваются задолженностью по зарплатам. По данным сервиса «Чекко», налоговая задолженность компании составляла 271 млн рублей. На 20 октября имелись сведения о приостановлении операций по банковским счетам, а в сентябре кредиторы опубликовали три уведомления о намерении обратиться в суд с заявлениями о банкротстве.

При этом завод реализует инвестиционный проект стоимостью 2,6 млрд рублей, который в апреле 2026 года получил статус приоритетного. В августе депутаты Законодательного собрания Нижегородской области одобрили предоставление предприятию льготы по налогу на имущество в размере 98 млн рублей.

На металлургических заводах оккупированного Донбасса задерживают зарплаты и останавливают производство

С задержками выплат столкнулись и работники российского холдинга «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК), управляющего предприятиями на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

10 сентября руководство холдинга признало, что не сможет вовремя выплатить зарплаты за август сотрудникам своих филиалов. Компания объяснила это экономическими трудностями и перебоями с электроснабжением.

Первоначально ЮГМК обещал погасить задолженность до 25 сентября. Однако в назначенный день компания сообщила, что в первую очередь выплаты получат сотрудники предприятий, непосредственно участвующие в производстве продукции. Остальным работникам деньги пообещали перечислять постепенно, по мере поступления средств.

В состав холдинга входят семь предприятий, в том числе Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, Алчевский металлургический комбинат и Стахановский завод ферросплавов. По данным самого ЮГМК, на предприятиях группы работают более 20 тысяч человек.

На Алчевском металлургическом комбинате с 24 августа действует режим консервации производства, рассчитанный до конца 2026 года. Работникам обещали оплачивать простой в размере двух третей тарифной ставки, однако сотрудники сообщали о задержках и этих выплат.

Выплавка стали упала до минимума за 15 лет

Проблемы с выплатами происходят на фоне затяжного спада в российской черной металлургии.

В 2025 году производство стали в России сократилось на 4,5%, до 67 млн тонн. Это минимальный показатель за последние 15 лет. Внутреннее потребление стали, по оценке «Северстали», упало примерно на 14%.

Среди основных причин спада аналитики называют высокую стоимость заемного финансирования, сокращение спроса со стороны строительной отрасли и промышленности, ограничение экспортных возможностей и рост производственных издержек. Российским металлургам также приходится конкурировать с китайскими производителями на внешних рынках.

В 2026 году ситуация остается сложной, хотя появились отдельные признаки стабилизации спроса. По оценке «Северстали», за девять месяцев потребление стали в России выросло примерно на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания улучшила прогноз на весь 2026 год: вместо ранее ожидавшегося падения на 7% теперь прогнозирует сокращение на 0,5%.

Однако даже при таком сценарии потребление останется значительно ниже уровня 2024 года. Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association) дает более негативный прогноз: снижение российского спроса на 5% в 2026 году, до 35,7 млн тонн.

Финансовые показатели крупных производителей также свидетельствуют о последствиях кризиса. За девять месяцев 2026 года выручка «Северстали» сократилась на 10%, до 488,4 млрд рублей, EBITDA — на 28%, до 82,3 млрд рублей, а чистая прибыль уменьшилась на 61%, до 19,3 млрд рублей.

Свободный денежный поток компании оказался отрицательным и составил минус 27,5 млрд рублей. Из-за этого «Северсталь» отказалась от выплаты дивидендов за девять месяцев.

При этом положение металлургических компаний неодинаково. «Северсталь» остается прибыльной, а ее производство стали за девять месяцев даже выросло на 2%. В отличие от нее, «Мечел» работает с отрицательной EBITDA и высокой долговой нагрузкой.

Еще в феврале 2026 года Центр стратегических разработок предупреждал, что при сохранении высоких ставок, низких цен и слабого спроса проблемы металлургических компаний будут нарастать. Аналитики допускали новую волну крупных реструктуризаций долгов для предотвращения банкротств предприятий, не входящих в тройку крупнейших производителей — «Северсталь», НЛМК и ММК.