Лула обвинил Meta во вмешательстве в выборы президента Бразилии. Суд потребовал от компании объяснений

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обвинил компанию Meta в ограничении распространения его предвыборных материалов в Facebook, Instagram и WhatsApp накануне второго тура президентских выборов, который состоится 25 октября. Избирательный суд страны предписал компании не вмешиваться в распространение политического контента, а также потребовал технических объяснений происходящего. Об этом сообщает Bloomberg.

По утверждению штаба Лулы, Meta «неоднократно и систематически» препятствовала распространению его публикаций среди пользователей своих платформ. В частности, представители президента сообщили о перебоях в работе его аккаунтов, ограничениях на публикации в Instagram и снижении охватов.

Кроме того, штаб утверждает, что искусственный интеллект Meta AI отказывается создавать изображения, связанные с Лулой, но при этом генерирует агитационные материалы в поддержку его соперника — правого сенатора Флавиу Болсонару, сына бывшего президента Жаира Болсонару.

Meta отвергает обвинения в политической предвзятости. Компания заявила, что проблемы, на которые пожаловался штаб Лулы, представляли собой не связанные друг с другом технические сбои. По словам ее представителей, неполадки уже устраняют, а ко всем кандидатам компания относится одинаково.

На фоне скандала сторонники Лулы провели акции протеста возле штаб-квартиры Meta в Сан-Паулу. Американские законодатели во главе с сенатором Берни Сандерсом также направили письмо генеральному директору компании Марку Цукербергу, выразив обеспокоенность сообщениями об ограничении политического контента.

«Мы будем бороться с этим. Мы докажем, что способны победить цифровую империю. Meta придется измениться, потому что она не может рассчитывать на то, что сможет вечно обманывать человечество», — заявил Лула во время трансляции на YouTube.

Скандал разгорелся накануне второго тура президентских выборов, в котором Лула и Болсонару, согласно опросам, имеют примерно одинаковую поддержку. Социальные сети играют значительную роль в бразильской политике: WhatsApp, принадлежащим Meta, пользуются более 90% жителей страны. За последние дни на канал Лулы в мессенджере под названием «Армия Лулы» подписались более 10 млн человек.

В четверг бразильский суд потребовал от Meta и принадлежащей Илону Маску платформы Twitter (X) предоставить технические объяснения их действий в ходе избирательной кампании.

Конфликт напоминает противостояние бразильских властей с Маском, начавшееся после выборов 2022 года. Тогда суды требовали удалять публикации и аккаунты, обвиненные в распространении дезинформации, а в 2024 году Twitter (X) временно заблокировали в Бразилии.

Основательница Института цифровой демократии Америк Роберта Брага заявила Bloomberg, что не считает действия Meta сознательной попыткой повлиять на выборы. Однако, по ее словам, из-за огромного влияния социальных сетей в Бразилии даже технические ошибки компании способны вмешиваться в избирательный процесс. При этом эксперт сомневается, что отдельные ограничения аккаунтов или рекламы Лулы существенно повлияют на результаты голосования.