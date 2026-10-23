Воронежских «иноагентов» лишили компенсаций при терактах

Правительство Воронежской области утвердило порядок компенсационных выплат предпринимателям и компаниям, утратившим имущество в результате террористических актов или действий по их пресечению. При этом организации и индивидуальные предприниматели, внесенные в реестр иностранных агентов, не смогут получить такую компенсацию.

Соответствующее постановление подписано 21 октября и опубликовано 22 октября 2026 года, обнаружил The Insider.

Согласно документу, юридические лица и индивидуальные предприниматели, потерявшие имущество в результате теракта, смогут получить единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей при соблюдении ряда условий. Деньги будут выделяться из федерального бюджета через резервный фонд правительства России. Размер компенсации фиксированный и не зависит от стоимости утраченного имущества.

В пункте 3 утвержденного порядка прямо указано, что получатели компенсаций не должны находиться в реестре иностранных агентов. Аналогичное ограничение установлено для организаций и лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Таким образом, компания, внесенная в реестр иноагентов, не сможет получить финансовую помощь по этому порядку, даже если факт утраты её имущества в результате теракта подтвержден.

Основанием для ограничения выплат иностранным агентам может служить федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он запрещает иностранным агентам получать государственную и муниципальную финансовую и имущественную поддержку.

При этом статья 18 федерального закона «О противодействии терроризму» предусматривает компенсационные выплаты физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта. Отдельного исключения для иностранных агентов в этой статье нет.

Сам размер выплаты — 300 тысяч рублей — установлен федеральным постановлением 2019 года с последующими изменениями. Воронежские власти утвердили региональный порядок её предоставления.

Аналогичные механизмы компенсаций предпринимателям существуют и в других российских регионах, в том числе в Курской и Московской областях. У них прямого запрета на выплаты иностранным агентам обнаружить не удалось.

Воронежская область регулярно подвергается атакам украинских беспилотников. Вместе с тем постановление не содержит прямых упоминаний Украины или атак БПЛА. Для получения выплат по новому порядку необходимо документально подтвердить утрату имущества в результате террористического акта либо действий по его пресечению. Само постановление не устанавливает, какие именно происшествия на территории региона будут подпадать под этот механизм.