Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

81.13

EUR

91.14

OIL

117.27

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

328

 

 

 

 

 

Новости

Воронежских «иноагентов» лишили компенсаций при терактах

The Insider
Иллюстрация к материалу

Правительство Воронежской области утвердило порядок компенсационных выплат предпринимателям и компаниям, утратившим имущество в результате террористических актов или действий по их пресечению. При этом организации и индивидуальные предприниматели, внесенные в реестр иностранных агентов, не смогут получить такую компенсацию.

 Соответствующее постановление подписано 21 октября и опубликовано 22 октября 2026 года, обнаружил The Insider.

Согласно документу, юридические лица и индивидуальные предприниматели, потерявшие имущество в результате теракта, смогут получить единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей при соблюдении ряда условий. Деньги будут выделяться из федерального бюджета через резервный фонд правительства России. Размер компенсации фиксированный и не зависит от стоимости утраченного имущества.

В пункте 3 утвержденного порядка прямо указано, что получатели компенсаций не должны находиться в реестре иностранных агентов. Аналогичное ограничение установлено для организаций и лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Таким образом, компания, внесенная в реестр иноагентов, не сможет получить финансовую помощь по этому порядку, даже если факт утраты её имущества в результате теракта подтвержден.

Основанием для ограничения выплат иностранным агентам может служить федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он запрещает иностранным агентам получать государственную и муниципальную финансовую и имущественную поддержку.

При этом статья 18 федерального закона «О противодействии терроризму» предусматривает компенсационные выплаты физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта. Отдельного исключения для иностранных агентов в этой статье нет.

Сам размер выплаты — 300 тысяч рублей — установлен федеральным постановлением 2019 года с последующими изменениями. Воронежские власти утвердили региональный порядок её предоставления.

Аналогичные механизмы компенсаций предпринимателям существуют и в других российских регионах, в том числе в Курской и Московской областях. У них прямого запрета на выплаты иностранным агентам обнаружить не удалось.

Воронежская область регулярно подвергается атакам украинских беспилотников. Вместе с тем постановление не содержит прямых упоминаний Украины или атак БПЛА. Для получения выплат по новому порядку необходимо документально подтвердить утрату имущества в результате террористического акта либо действий по его пресечению. Само постановление не устанавливает, какие именно происшествия на территории региона будут подпадать под этот механизм.

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Воронежских «иноагентов» лишили компенсаций при терактах»

Популярное

  1. «Двойники» Путина: кто стоит за кремлевской сетью дезинформации Doppelgаnger и чем они занимаются
  2. Химический брат. Как российское производство боеприпасов и взрывчатки зависит от поставок химикатов из КНР
  3. Выдал базу. За что осудили сотрудника сверхсекретного Управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД
  4. Модемобилизация: как КНР поставляет mesh-модемы для беспилотников, позволяющие им проникать вглубь Украины
  5. Фракция Кремля в Европарламенте. Какие евродепутаты продолжают ездить в Россию и встречаться с политиками, чиновниками и даже шпионами

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте