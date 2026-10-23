Родителей заставят выбирать между работой и пособием по уходу за ребенком. Правительство России рассчитывает сэкономить почти 25 млрд рублей

Правительство России внесло в Госдуму два законопроекта, которые усложняют получение пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Родителям, которые хотят досрочно вернуться на работу и при этом сохранить пособие, придется провести в отпуске по уходу за ребенком не менее двух месяцев. Сейчас такого требования нет: выйти на работу можно уже через несколько дней после оформления отпуска и продолжать получать выплаты.

The Insider изучил законопроекты. Как следует из финансово-экономического обоснования законопроекта, новые ограничения позволят государству сэкономить на пособиях почти 25 млрд рублей за два года.

Как это работает сейчас

Сейчас российские семьи могут одновременно получать пособие по уходу за ребенком и зарплату. Размер пособия составляет 40% среднего заработка за два предыдущих года с учетом установленных законом минимальной и максимальной сумм. С 2024 года родитель, оформивший отпуск по уходу за ребенком, имеет право вернуться на работу досрочно, в том числе на полный день, и сохранить пособие до достижения ребенком полутора лет.

Например, если отец зарабатывает 150 тысяч рублей в месяц, а мать — 50 тысяч, семье может быть выгоднее оформить отпуск по уходу за ребенком на отца. Его пособие составит около 60 тысяч рублей в месяц. Отец может провести в отпуске несколько дней, затем вернуться на работу и продолжить получать зарплату вместе с пособием. Фактически за ребенком при этом может ухаживать мать. Действующее законодательство такую схему допускает.

Как это будет работать

Правительство хочет изменить правила. Согласно законопроектам, чтобы сохранить пособие после возвращения на работу, родителю придется провести в отпуске не менее двух месяцев. Если он выйдет на работу раньше, дальнейшие выплаты по этому основанию не сохранятся.

Для семьи из приведенного примера это означает, что отец должен будет два месяца обходиться без зарплаты в 150 тысяч рублей, получая только пособие в размере около 60 тысяч рублей. Лишь после этого он сможет вернуться на работу и сохранить обе выплаты. В противном случае он сможет сразу получать зарплату, но не сохранит пособие после досрочного выхода из отпуска.

Таким образом, государство не отменяет само пособие и не делает двухмесячный декрет обязательным для всех родителей. Вместо этого оно вводит условие, из-за которого некоторым семьям придется выбирать между временной потерей зарплаты и отказом от дальнейшего получения пособия. Для семей, которые не могут позволить себе два месяца без полноценного заработка одного из родителей, сохранение выплаты станет менее доступным.

В правительстве объясняют изменения борьбой со злоупотреблениями. В пояснительной записке говорится, что некоторые семьи оформляют отпуск на родственника с наиболее высоким заработком, который через несколько дней возвращается на работу и продолжает получать пособие, хотя фактически за ребенком ухаживает другой человек.

Авторы инициативы считают, что такая практика противоречит назначению пособия — частично компенсировать утраченный заработок человеку, ухаживающему за ребенком. При этом в пояснительной записке не приводятся данные о количестве подобных случаев и о том, какую долю получателей пособия составляют такие семьи.

Почти 25 млрд рублей экономии на родителях

Однако финансовую выгоду от ограничения выплат правительство уже подсчитало. Согласно приложенному к законопроекту обоснованию, расходы Социального фонда на пособия по уходу за детьми должны сократиться на 11,9 млрд рублей в 2027 году и на 12,7 млрд рублей в 2028-м. Как было сказано выше, всего за два года предполагаемая экономия составит 24,6 млрд рублей.

Одновременно правительство намерено увеличить количество оплачиваемых дней больничного для родителей, ухаживающих за заболевшими детьми. Например, для детей младше семи лет общий годовой лимит таких больничных вырастет с 60 до 90 дней. Дополнительные расходы оцениваются в 5,1 млрд рублей в 2027 году и 5,4 млрд рублей в 2028-м.

Кроме того, власти хотят переложить часть расходов на оплату детских больничных с федерального бюджета на Социальный фонд. Это увеличит расходы фонда еще на 4,7 млрд рублей в 2027 году и на 5 млрд рублей в 2028-м.

В пояснительных записках к законопроектам утверждается, что изменения не приведут к негативным социально-экономическим последствиям. Новые правила планируется ввести с 1 января 2027 года.