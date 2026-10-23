Минюст внес в реестр «иностранных агентов» журналиста Курникова, союз российских немцев и издателя «Московской немецкой газеты»

Минюст России расширил реестр «иностранных агентов», включив в него журналиста, руководителя проекта «Эхо» Максима Курникова, общественную активистку Елену Шувалову, проекты Beyond Propaganda и «Пространство Политика. Новосибирск», а также ООО «Мави Групп» и Международный союз немецкой культуры. Как выяснил The Insider, две последние организации связаны между собой через семью Мартенс, которая занималась развитием общественных и культурных организаций российских немцев.

Максим Курников — бывший заместитель главного редактора радиостанции «Эха Москвы», руководитель берлинского издания «Эхо» и редактор русскоязычной службы немецкого таблоида Bild. После закрытия радиостанции в 2022 году он уехал из России. Еще в июле 2024 года Минюст включил в реестр «иностранных агентов» издание «BILD на русском», указав Курникова его единственным участником.

В июне 2026 года Дзержинский районный суд Оренбурга заочно счел Курникова виновным по уголовному делу о нарушении порядка деятельности «иностранного агента». Его оштрафовали на 250 тысяч рублей. Обвинение было связано с публикацией видеоматериалов без обязательной маркировки после двух административных протоколов.

В реестр включили организации, связанные с российскими немцами

В список также попали Ассоциация некоммерческих организаций «Международный союз немецкой культуры» (АНО «МСНК») и московская издательская компания «Мави Групп».

Международный союз немецкой культуры основан в 1991 году. Организация поддерживает работу региональных центров немецкой культуры, проводит языковые встречи, фестивали, конференции и образовательные мероприятия. Согласно официальному сайту организации, союз с 1992 года участвует в работе российско-германской межправительственной комиссии по вопросам российских немцев.

Как установил The Insider по регистрационным данным, учредителями ООО «Мави Групп» являются Генрих Мартенс, его супруга Ольга Мартенс и Виктория Крючкова. Мартенсу принадлежит 75% уставного капитала компании, его супруге — 20%, Крючковой — 5%. Последняя также занимает должность генерального директора.

Компания зарегистрирована в Москве в 2018 году, ее основной вид деятельности — издание газет. Она связана с выпуском «Московской немецкой газеты» (Moskauer Deutsche Zeitung), а также других печатных и культурно-просветительских материалов.

Мартенсы на протяжении многих лет участвовали в руководстве Международного союза немецкой культуры. Генрих Мартенс стоял у истоков организации и руководил ею более 30 лет, а Ольга Мартенс занимала пост первого заместителя председателя.

Еще в 2017 году Генрих Мартенс утверждал, что Международный союз немецкой культуры не подпадает под законодательство об «иностранных агентах». По его словам, это было закреплено в коммюнике российско-германской межправительственной комиссии еще в 2013 году: организация занималась культурными проектами, не осуществляла политической деятельности, а получаемое финансирование согласовывалось с властями обеих стран.

В реестр попали новосибирские гражданские проекты

Минюст также включил в перечень проект «Пространство Политика. Новосибирск» — региональное отделение сети молодежных гражданских инициатив, организующих публичные дискуссии по общественным и политическим вопросам.

Как следует из описания мероприятий, участники проекта обсуждали развитие интернета, права людей и животных и другие общественные проблемы. Организаторы характеризуют свою деятельность как создание площадок для открытого обмена мнениями и формирования культуры дискуссии.

Еще одна фигурантка сегодняшнего списка — Елена Шувалова, руководитель новосибирского отделения незарегистрированной партии «Рассвет», созданной политиком Екатериной Дунцовой. Шувалова участвует в общественных и протестных акциях. Самой партии «Рассвет» Минюст неоднократно отказывал в регистрации. В октябре 2026 года ее представители провели третий учредительный съезд, чтобы вновь попытаться получить официальный статус.

В июне 2025 года Елену Шувалову задержали вместе с другими активистами, пришедшими возложить цветы к памятнику жертвам политических репрессий в день рождения Алексея Навального. Задержанных впоследствии отпустили без протоколов.

Кроме того, в реестр включен проект Beyond Propaganda. Минюст утверждает, что проект выступал против войны в Украине и распространял материалы «иностранных агентов». Независимых подробностей о его структуре и деятельности в открытых источниках нет.