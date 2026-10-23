Украинский транспортный самолет загорелся при посадке в японском аэропорту

Транспортный самолет Ан-124-100 «Руслан» украинских «Авиалиний Антонова» загорелся при посадке в японском аэропорту Тюбу. Что стало причиной этого, неизвестно.
Инцидент произошел 22 октября в семь вечера по местному времени (час дня в Москве). На кадрах, которые публикуют в сети, видно небольшое пламя под крылом.
Некоторые авиаблогеры предполагают, что могла загореться вспомогательная силовая установка.
Местное издание NHK пишет, что возгорание быстро потушили: полосу закрыли всего на 15 минут. Сейчас профильные ведомства проводят расследование, чтобы выяснить причины произошедшего. О пострадавших не сообщается.
В августе этого года рядом с украинскими самолетами в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой. Предположительно, целью был именно один из Ан-124. Власти Германии считают, что за инцидентом стоит Россия.