Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

81.13

EUR

91.14

OIL

114

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

824

 

 

 

 

 

Новости

Украинский транспортный самолет загорелся при посадке в японском аэропорту

The Insider
Фото: Azusa_valda

Фото: Azusa_valda

Транспортный самолет Ан-124-100 «Руслан» украинских «Авиалиний Антонова» загорелся при посадке в японском аэропорту Тюбу. Что стало причиной этого, неизвестно. 

Инцидент произошел 22 октября в семь вечера по местному времени (час дня в Москве). На кадрах, которые публикуют в сети, видно небольшое пламя под крылом. 

Иллюстрация к материалу

Некоторые авиаблогеры предполагают, что могла загореться вспомогательная силовая установка. 

Местное издание NHK пишет, что возгорание быстро потушили: полосу закрыли всего на 15 минут. Сейчас профильные ведомства проводят расследование, чтобы выяснить причины произошедшего. О пострадавших не сообщается.

X (Twitter)https://twitter.com/fl360aero/status/2113270969649250408

В августе этого года рядом с украинскими самолетами в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой. Предположительно, целью был именно один из Ан-124. Власти Германии считают, что за инцидентом стоит Россия. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Украинский транспортный самолет загорелся при посадке в японском аэропорту»

Популярное

  1. «Двойники» Путина: кто стоит за кремлевской сетью дезинформации Doppelgаnger и чем они занимаются
  2. Химический брат. Как российское производство боеприпасов и взрывчатки зависит от поставок химикатов из КНР
  3. Модемобилизация: как КНР поставляет mesh-модемы для беспилотников, позволяющие им проникать вглубь Украины
  4. Фракция Кремля в Европарламенте. Какие евродепутаты продолжают ездить в Россию и встречаться с политиками, чиновниками и даже шпионами
  5. Тяжело в лечении: введение «крепостного права» для врачей привело к провалу набора в медвузы

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте