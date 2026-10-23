Украинский транспортный самолет загорелся при посадке в японском аэропорту

Транспортный самолет Ан-124-100 «Руслан» украинских «Авиалиний Антонова» загорелся при посадке в японском аэропорту Тюбу. Что стало причиной этого, неизвестно.

Инцидент произошел 22 октября в семь вечера по местному времени (час дня в Москве). На кадрах, которые публикуют в сети, видно небольшое пламя под крылом.