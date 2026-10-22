В России обсуждают повышение цен на бензин из-за ударов по НПЗ и дорогого импорта. С начала года он уже подорожал на 20,5%

Российское правительство рассматривает предложение Минэнерго разрешить нефтяным компаниям дополнительно повысить цены на бензин и дизельное топливо на 2,1 рубля за литр, чтобы компенсировать убытки от импорта топлива. Соответствующее обращение за подписью вице-премьера Александра Новака направили премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет «Коммерсантъ». Как следует из данных Росстата, изученных The Insider, к 19 октября бензин в России уже подорожал на 20,5% с начала года — более чем втрое опередив общую официальную инфляцию, составившую 6,15%.

По информации «Коммерсанта», сейчас правительство обсуждает два варианта компенсации расходов на ввоз зарубежного топлива. Первый предусматривает увеличение бюджетных выплат нефтяным компаниям с одновременным повышением розничных цен на 1,6 рубля за литр. Второй — повышение цен на 2,1 рубля без дополнительных бюджетных расходов. Именно второй вариант, по данным издания, поддерживают Минфин и правительство.

В обращении Новака говорится, что импортный бензин и дизель при продаже по действующим ценам на заправках крупных нефтяных компаний приносят убыток в размере 13–18 рублей на литр даже с учетом государственных компенсаций. Причинами называют санкционные ограничения, из-за которых поставщики требуют дополнительную плату, и высокую стоимость перевозки топлива по России.

Для покрытия этих расходов нефтяным компаниям предлагают повысить цены не только на импортные партии, но и на весь объем продаваемого ими бензина и дизеля, включая произведенные в России нефтепродукты.

По оценке источника «Коммерсанта», повышение цен на 2,1 рубля принесет нефтяникам около 12 млрд рублей дополнительной выручки ежемесячно. Для автомобилиста такая надбавка означает увеличение стоимости заправки 50-литрового бака на 105 рублей.

Бензин уже дорожает втрое быстрее инфляции

Как следует из опубликованной 21 октября статистики, средняя стоимость бензина в России на 19 октября составляла 78,04 рубля за литр. Бензин АИ-92 стоил в среднем 74,02 рубля, АИ-95 — 80,30 рубля, дизельное топливо — 86,58 рубля.

С начала 2026 года бензин подорожал на 20,5%, дизель — на 13,4%. При этом общая инфляция за тот же период, по официальным данным, составила 6,15%. Бензин дорожал в 3,3 раза быстрее потребительских цен в целом, дизель — в 2,2 раза быстрее.

По расчетам Минэнерго, приведенным «Коммерсантом», при введении надбавки в 2,1 рубля бензин на заправках вертикально интегрированных нефтяных компаний по итогам 2026 года подорожает на 11%, или на 7,1 рубля за литр, а летнее дизельное топливо — на 10,7%, или на 8,2 рубля. Эти прогнозы относятся именно к заправкам крупных нефтекомпаний, тогда как статистика Росстата охватывает также независимые АЗС, поэтому показатели напрямую несопоставимы.

Россия вынуждена импортировать бензин после ударов по НПЗ

Россия увеличивает закупки зарубежного топлива на фоне продолжающихся украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы. По данным «Коммерсанта», в октябре–декабре объем импорта бензина может достигнуть 620 тысяч тонн ежемесячно, или 16–18% общего объема поставок на российский рынок. Основным поставщиком, как ожидают эксперты, останется Беларусь. Кроме того, Россия закупает топливо в Индии, Турции и Марокко.

По данным Федеральной антимонопольной службы, в сентябре стоимость импортной альтернативы бензина АИ-92 достигла 108 тысяч рублей за тонну, тогда как средняя оптовая цена российского бензина составляла 70,17 тысячи рублей. Разница превышала 37 тысяч рублей на тонну.

Чтобы стимулировать импорт, российские власти ранее ввели специальный демпферный механизм — бюджетную компенсацию части разницы между стоимостью зарубежного топлива и ценами внутри страны. В июле правительство одобрило распространение этого механизма на дизельное топливо.

Еще один рассматриваемый вариант предполагает включение расходов на железнодорожную перевозку топлива по России в формулу демпфера. Это потребует дополнительных выплат из бюджета в размере до 2 млрд рублей ежемесячно. Минфин, по данным «Коммерсанта», выступает против такого решения.