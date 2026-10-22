После расследования The Insider сайт кремлевского псевдоэкспертного центра в Израиле превратили в рекламу семейных трусов с Ильёй Гамбашидзе

На главной странице сайта ibi.institute появился материал под названием The Boxer Sovereignty Index, 2026 Edition («Индекс суверенитета семейных трусов — 2026»). На иллюстрациях мужчина с лицом Гамбашидзе демонстрирует нижнее белье на фоне европейских городов, в библиотеке и у школьной доски. Сам International Burke Institute переименовали в Ilya Boxer Institute («Институт трусов Ильи»), сохранив аббревиатуру IBI.

От индекса суверенитета государств к индексу семейных трусов

Неизвестные не ограничились заменой фотографий. Они превратили сайт в пародийный каталог нижнего белья, сохранив псевдонаучный стиль настоящего института. Теперь вместо оценки суверенитета государств IBI изучает свойства семейных трусов, описывая их языком аналитических докладов, дипломатии и официальных документов. Для каждой модели приведены характеристики ткани, таблица размеров, рекомендации по уходу, условия доставки и возврата.

Так, The Index («Индекс») представлен как эталонная модель, с которой институт намерен сравнивать все остальные. В описании говорится, что «резинка удерживает изделие на месте, а не начинает дискуссию». Покупателям также советуют не использовать отбеливатель, уточняя: «Институту больше нечего сказать об отбеливателе».

Модель The Field Standard («Полевой стандарт») названа контрольным образцом для испытаний. Авторы объясняют, что трусы намеренно лишены украшений, чтобы не влиять на результаты сравнения. В характеристиках указаны 100% хлопок, производство в Португалии и резинка шириной 35 мм.

Другая модель, The Quorum («Кворум»), предназначена для совещаний, которые вместо протокола заканчиваются разговорами лежа. «Кворум не проводит голосование. Он ждет, пока присутствующие придут к согласию», — говорится в описании. При этом авторы уточняют, что институт не утверждает, будто эти трусы улучшают процесс принятия решений: некоторые решения просто лучше принимать после того, как все вышли из-за стола.

The Backchannel («Неофициальный канал связи») рекламируется как облегающее белье для поездок, долгих совещаний и ситуаций, требующих конфиденциальности. Название модели отсылает к дипломатическому термину backchannel, обозначающему неофициальные, часто закрытые каналы переговоров. В описании подчеркивается, что на белье нет заметных логотипов или других деталей, привлекающих внимание. «Сдержанность — это форма точности», — объясняют авторы. Эта модель, по их словам, предназначена не для пляжа, а для рабочего расписания.

В ассортименте есть и The Reading Room («Читальный зал») — домашние брюки для чтения и повторного изучения документов. «Институт заметил, что важные предложения обычно читают дважды, тогда как брюки редко шьют с расчетом на второе прочтение», — говорится в описании. Перед стиркой покупателям советуют опустошать карманы: институт отказывается отвечать за обнаруженные там чеки.

Еще одна модель, The Protocol («Протокол»), предназначена для закрытых мероприятий и неофициальных встреч. В описании говорится, что эти трусы следует надевать после того, как снят галстук и в комнате больше нет публики. «Институт рекомендует „Протокол“ для мероприятий, которые заканчиваются без фотографий», — сообщают авторы. Модель также предназначена «для перехода между долгим вечером и короткой ночью».

Внизу страниц размещена реклама с изображением Гамбашидзе, сидящего в кожаном кресле с книгой. Перед ним лежат три упаковки семейных трусов с логотипом IBI. Рекламный слоган гласит: «Краткое исследование расслабления. Устройтесь поудобнее».

«Гнилые достоверные новости»: отсылка к кремлевской сети RRN

Все публикации заканчиваются подписью With love, made by RRN.world — Rotten Reliable News («С любовью, создано RRN.world — „Гнилые достоверные новости“»).

Это насмешка над кремлевской фабрикой дезинформации. Recent Reliable News (RRN, «Последние достоверные новости») — прокремлевский пропагандистский ресурс, связанный с кампанией Doppelgänger. Сеть использовала домен rrn.world для распространения материалов с выгодными Кремлю нарративами.

Как Кремль создавал псевдоэкспертные центры в Израиле

22 октября The Insider опубликовал расследование о деятельности кремлевской фабрики дезинформации в Израиле. Из изученных редакцией внутренних документов Агентства социального проектирования (АСП) следует, что российские политтехнологи планировали создавать за рубежом организации, выдающие себя за независимые исследовательские центры, чтобы через них распространять выгодные Кремлю нарративы.

Одной из таких организаций оказался International Burke Institute. Его сайт начал работать в 2025 году и публиковал так называемый индекс суверенитета государств. При этом институт выдавал за своих партнеров ООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Стокгольмский институт исследования проблем мира и Всемирный банк. Все эти организации сообщили The Insider, что никогда не сотрудничали с IBI.

В августе 2026 года OpenAI сообщила, что материалы института создавались с помощью ChatGPT операторами из России. Связанные с этой деятельностью аккаунты компания заблокировала.

В Израиле International Burke Institute был официально зарегистрирован как некоммерческая организация в июле 2025 года. The Insider установил связи его руководителей с другими организациями, продвигавшими пророссийскую повестку, а также с политическими активистами, раввинами и депутатами Кнессета. При этом участие последних в мероприятиях или сотрудничество с организациями само по себе не означает, что они знали о связях с кремлевской дезинформационной кампанией.

Илья Гамбашидзе возглавляет «Агентство социального проектирования» — это один из главных кремлевских подрядчиков по распространению дезинформации за рубежом. С его деятельностью связана кампания Doppelgänger, участники которой создают поддельные сайты известных СМИ и распространяют фальшивые публикации под видом настоящих новостей.