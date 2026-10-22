Здание украинского военного КБ в центре Севастополя продают за полмиллиарда под строительство отеля. Землю ранее отдали структуре ВТБ

Российские власти аннексированного Севастополя выставили на продажу здание бывшего Центрального конструкторского бюро «Черноморец», которое до аннексии Крыма входило в украинский государственный оборонный концерн «Укроборонпром». Помещения площадью более 5,4 тысячи м² оценили в 517,6 млн рублей с учетом НДС.

При этом еще в 2023 году власти передали землю под зданием и вокруг него в аренду почти на 49 лет без проведения аукциона компании «Солнечный берег», связанной с группой ВТБ. К 2024 году компания уже разработала проект гостиничного комплекса, предусматривавший возможность превращения бывшего конструкторского бюро в отель.

Как следует из извещения о торгах, на продажу выставлены нежилые помещения на Большой Морской улице, 1, общей площадью 5415,9 м², а также находящееся в здании оборудование и другое имущество. Начальная стоимость лота составляет 424,3 млн рублей без НДС, или 517,6 млн рублей с налогом. Прием заявок продлится до 11 ноября, аукцион назначен на 13 ноября 2026 года.

Как украинское конструкторское бюро стало собственностью Севастополя

До российской аннексии Крыма в 2014 году ЦКБ «Черноморец» было украинским государственным предприятием, входившим в концерн «Укроборонпром». Бюро занималось проектированием и модернизацией военных кораблей.

После аннексии российские власти Севастополя национализировали предприятие. Впоследствии конструкторское бюро присоединили к Севастопольскому морскому заводу, а сотрудников перевели на территорию завода. В 2019 году здание бывшего ЦКБ перешло в собственность города.

Как структура ВТБ получила землю под зданием без аукциона

Задолго до объявления продажи здания права на землю под ним получила коммерческая компания.

В 2022 году ООО «Солнечный берег» приобрело пять гаражей во дворе бывшего конструкторского бюро. После этого власти Севастополя передали компании в аренду участок площадью 4560 м², включающий территорию под историческим зданием и вокруг него.

Договор аренды был заключен 21 апреля 2023 года сроком на 48 лет и 11 месяцев. Землю предоставили без проведения аукциона.

Как сообщал севастопольский телеканал НТС, прокуратура объяснила передачу участка применением статьи 39.20 Земельного кодекса России, позволяющей собственникам зданий и сооружений приобретать права на землю под ними без торгов.

Фактически основанием для долгосрочной аренды крупного участка в историческом центре города стала покупка компанией нескольких гаражей.

Условия аренды выяснили журналисты «Первого Севастопольского», получившие официальный ответ департамента имущественных отношений города. Согласно этому документу, годовая арендная плата за участок площадью 4560 м² составляла 425 255 рублей — около 35,4 тысячи рублей в месяц.

Кроме того, компания получила трехлетнее освобождение от арендной платы как резидент свободной экономической зоны Севастополя. Дополнительное соглашение об этом заключили 15 августа 2023 года.

Передача участка вызвала вопросы у местных депутатов. Они обратились в прокуратуру с требованием проверить законность предоставления земли. Указывалось, что площадь участка, переданного инвестору, значительно превышает территорию, непосредственно необходимую для использования приобретенных гаражей.

Подтверждений того, что договор аренды впоследствии признали незаконным или расторгли, обнаружить не удалось.

Кто стоит за «Солнечным берегом»

ООО «Солнечный берег» зарегистрировано 11 февраля 2022 года. Его юридический адрес совпадает с адресом бывшего ЦКБ «Черноморец» — Большая Морская, 1. Согласно корпоративным данным, участником компании является ООО УК «Открытие». Уставный капитал «Солнечного берега» составляет около 2,91 млрд рублей.

УК «Открытие» сообщает на собственном сайте, что работает в составе группы ВТБ. Таким образом, «Солнечный берег» связан с государственным российским банком через управляющую компанию. При этом корпоративная структура может включать паевой инвестиционный фонд, активами которого управляет УК «Открытие». Сведения о непосредственном участнике компании не позволяют установить всех конечных владельцев паев такого фонда.

Севастопольские СМИ уже в 2024 году называли «Солнечный берег» структурой ВТБ, реализующей гостиничный проект в центре города.

Инвестор планировал гостиницу до продажи здания

Еще в 2024 году «Солнечный берег» разрабатывал проект строительства гостиничного комплекса на полученной территории. Журналисты изучили инвестиционную декларацию компании. Документ предусматривал строительство нового отеля, а использование здания бывшего ЦКБ «Черноморец» допускалось только в случае приобретения имущественных прав на него.

То есть еще за два года до нынешнего аукциона инвестор рассматривал возможность включить бывшее конструкторское бюро в свой гостиничный проект, хотя само здание ему не принадлежало.

В мае 2024 года «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев рассказывал о намерении инвестора вложить около 1,5 млрд рублей в реставрацию исторического здания. Взамен компания рассчитывала реализовать гостиничную застройку прилегающей территории.

Однако, как выяснили журналисты, по состоянию на август 2024 года отдельного инвестиционного договора, обязывающего «Солнечный берег» реставрировать ЦКБ, не существовало.

Ранее ВТБ и правительство Севастополя подписали соглашение о сотрудничестве в туристической сфере, предусматривавшее инвестиции в размере 6 млрд рублей. Но, согласно разъяснениям городского департамента экономического развития, соглашение носило характер декларации о намерениях и не закрепляло конкретных обязательств по восстановлению бывшего конструкторского бюро.

Первоначальный проект строительства нового отеля рядом с ЦКБ вызвал протесты архитекторов и местных жителей. Критики опасались, что современная застройка нарушит исторический облик центральной части города. После переработки проекта в июне 2025 года градостроительный совет Севастополя одобрил новую концепцию.

Она предусматривает превращение самого здания бывшего ЦКБ в бутик-отель на 59 номеров, строительство конгресс-центра и апарт-отеля, воссоздание исторического дома Кондакова и подземную парковку.

Таким образом, к моменту объявления аукциона у компании, связанной с группой ВТБ, уже были долгосрочные права на землю вокруг бывшего конструкторского бюро и разработанный гостиничный проект, предусматривавший возможность использования самого здания.

Здание продают за полмиллиарда рублей

Российские власти оценили помещения бывшего ЦКБ площадью 5415,9 м² в 424,3 млн рублей без НДС. Это около 78,3 тысячи рублей за м². Стоимость определена на основании отчета ООО «Корпорация оценщиков 888» от 27 апреля 2026 года.

Начальная цена с НДС составляет 517,6 млн рублей. Задаток для участия в торгах — около 84,85 млн рублей, шаг аукциона — около 12,73 млн рублей.

При этом покупатель получит не обычную коммерческую недвижимость — здание входит в состав объекта культурного наследия «Административное здание», поэтому его новый собственник обязан соблюдать охранные требования и провести предусмотренные работы по сохранению памятника до июля 2029 года.

Кроме того, в проекте договора купли-продажи указано, что любые работы, затрагивающие общее имущество здания, должны согласовываться с другими собственниками.