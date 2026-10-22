На должность главы Российской микроэлектронной корпорации претендует руководитель оборонного НИИ. Он попал под санкции ЕС десять дней назад

Создаваемую в России Объединенную микроэлектронную компанию (ОМК), на развитие которой планируется направить около 1,1 трлн рублей, может возглавить Сергей Хохлов — руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС). Об этом 22 октября со ссылкой на источники в отрасли сообщил «Коммерсантъ». Как обнаружил The Insider, всего десять дней назад, 12 октября, Хохлов был включен в санкционный список Евросоюза за поддержку российского военно-промышленного комплекса. Тем временем будущая корпорация объединит в том числе предприятия, производящие компоненты для российских ракет Х-101 и «Искандер».

Кандидатуру Хохлова, по данным «Коммерсанта», подтвердили три источника: один — близкий к крупнейшему российскому микроэлектронному холдингу «Элемент» и два представителя компаний — производителей микроэлектроники. Собеседники издания объясняют возможное назначение опытом работы Хохлова в отрасли. В команду новой корпорации также планируется привлечь других руководителей предприятий. Официально о назначении пока не объявлено.

Как выяснил The Insider, Хохлов указан под номером 2797 в постановлении Совета ЕС от 12 октября 2026 года. Европейские власти относят институт к российской оборонной промышленности, имеющей стратегическое значение для государства, и считают, что Хохлов оказывает материальную поддержку военно-промышленному комплексу России. В качестве одного из оснований указывается включение института российскими властями в перечень предприятий ВПК, работники которых имеют право на федеральные жилищные субсидии.

Микросхемы для ракет и триллион рублей инвестиций

ОМК создается на базе ООО «Интегральные системы» — дочерней структуры Сбербанка. Ее ключевым активом станет группа «Элемент», в которой банк ранее приобрел долю АФК «Система». Другим крупным акционером группы остается «Ростех». Кроме того, в новую корпорацию планируют включить производителя микросхем «НМ-Тех», принадлежащего ВЭБ.РФ. Переговоры о стоимости этого актива еще продолжаются.

По данным CNews, получившего разработанную Сбербанком стратегию, совокупные инвестиции в корпорацию до 2036 года должны составить 1,101 трлн рублей. Из них 1,031 трлн предусмотрен на производство, 50 млрд — на разработку микросхем и еще 20 млрд — на финансирование новых технологий. В октябре уставный капитал «Интегральных систем» уже увеличили более чем на 110 млрд рублей, до 154,6 млрд рублей.

Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал, что ОМК должна объединить ресурсы для создания полного цикла производства микроэлектроники в России. Одним из источников финансирования станут поступления от технологического сбора на электронику, который планируется ввести с 1 декабря 2026 года.

Входящая в объединение группа «Элемент», согласно собственным данным, объединяет более 30 производственных площадок и центров разработки, обеспечивающих свыше половины российского производства электронной компонентной базы. Предприятия группы выпускают микросхемы, полупроводниковые приборы, силовую электронику и оборудование для систем связи, навигации и управления.

Часть продукции используется в военной промышленности. В частности входящий в «Элемент» зеленоградский завод «Микрон», по утверждению ГУР Минобороны Украины, выпускает электронные компоненты для крылатых ракет Х-101 и 9М727 комплекса «Искандер-К». Среди них интегральные схемы, преобразователи сигналов и элементы бортовых вычислительных систем. Украинская разведка перечисляет конкретные модели этих компонентов, включая микросхемы 169АА1 и 533ЛЛ1ОСМ, используемые в вычислительном блоке ракеты Х-101.

Другой участник группы, воронежский Научно-исследовательский институт электронной техники (НИИЭТ), согласно той же базе украинской разведки, производит контроллеры 1874ВЕ36 и процессоры обработки сигналов 1867ВЦ6Ф для бортовой электроники ракет Х-101.

При этом предприятия «Элемента» выпускают и гражданскую продукцию, включая микросхемы для банковских карт, документов и транспортных систем. Создание ОМК не означает, что всё ее производство будет ориентировано на военные нужды. Однако объединение предполагает концентрацию производственных мощностей и финансирования в том числе на предприятиях, участвующих в выпуске российского вооружения.

Еще в июле 2024 года The Insider выяснил, что российская микроэлектронная промышленность, в том числе производители компонентов для вооружений, продолжала зависеть от поставок кремниевых пластин из Тайваня. Расследование показало, что часть российских предприятий, выпускающих микросхемы для военных заказчиков, получала импортное сырье через посредников уже после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Технологическая зависимость остается одной из проблем отрасли. Как писал CNews в октябре 2026 года со ссылкой на презентацию руководителя входящей в «Элемент» компании «Нанотроника», более 60% оборудования для производства кристаллов в группе было выпущено до 2000 года, причем 43% — еще до 1990-го. В самом «Элементе» утверждают, что возраст оборудования не означает его технической непригодности и часть установок прошла модернизацию.

От Минобороны до разработок искусственного интеллекта для военной авиации

Сергей Хохлов родился в 1974 году. Согласно его биографии, опубликованной «Ведомостями», он окончил МГТУ имени Баумана, Северо-Западную академию государственной службы и прошел переподготовку в Академии народного хозяйства при правительстве России.

Его карьера на протяжении более двух десятилетий была связана с оборонной промышленностью. В 2002–2004 годах Хохлов работал в Российском агентстве по обычным вооружениям, затем — в Федеральном агентстве по промышленности и в Минпромторге. В 2011–2012 годах он служил в аппарате правительства, а в 2012–2013 годах — в Министерстве обороны. В 2014 году Хохлов возглавил департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга, а в мае 2019 года был назначен генеральным директором ГосНИИАС.

Институт занимается разработкой и испытанием бортового оборудования, авионики, систем управления и вооружения военных и гражданских самолетов. При Хохлове одним из направлений его работы стали технологии искусственного интеллекта для авиации, включая беспилотные системы.

В мае 2026 года Хохлов лично представил разработки ГосНИИАС секретарю Совета безопасности Сергею Шойгу на Международном форуме по безопасности. Как следует из сообщения института, среди продемонстрированных технологий были системы моделирования тактических операций, предназначенные для оценки эффективности противовоздушной обороны, а также средства автоматического обнаружения и сопровождения объектов и интеллектуального управления группами беспилотников.

В августе 2024 года на форуме «Армия» Хохлов рассказывал о планах создания российского истребителя шестого поколения, который должен сочетать пилотируемый и беспилотный режимы. Еще в 2021 году ГосНИИАС под его руководством демонстрировал технологии искусственного интеллекта, включая групповое применение беспилотных летательных аппаратов и распознавание объектов.

В сентябре 2026 года ГосНИИАС получил орден Александра Невского за вклад в укрепление оборонного потенциала России. Награду Хохлову вручил первый заместитель министра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский. Спустя менее месяца руководитель института оказался под персональными санкциями Евросоюза.