Решение Львовского облсовета о чествовании УПА и Шухевича вызвало конфликт с Польшей. Варшава заявила о договоренности его отменить

Решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА), ее командующего Романа Шухевича и деятеля Организации украинских националистов (ОУН) Олега Ольжича вызвало дипломатический конфликт между Украиной и Польшей. Польский премьер Дональд Туск назвал действия депутатов «самоубийственной тактикой», а Варшава на пять лет запретила въезд в Шенгенскую зону инициатору решения Святославу Шеремете.

После критики упоминания о решениях исчезли с сайта Львовского облсовета и из его публикации в Facebook. По данным «Европейской правды», конфликт также привел к приостановке отправки Украине пакета польской военной помощи. После скандала польский МИД сообщил о достигнутой договоренности: украинская сторона пообещала отменить решение Львовского облсовета.

Что решили львовские депутаты

20 октября Львовский областной совет принял три отдельных решения об объявлении 2027 года годом УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича. Они приурочены к 85-летию создания УПА и 120-летию со дня рождения Шухевича и Ольжича. За решения проголосовали соответственно 52, 52 и 49 депутатов.

Как следует из проекта решения, подготовленного депутатом Святославом Шереметой, Львовской областной администрации поручалось организовать мероприятия, посвященные УПА. Облсовет планировал провести в течение 2027 года памятные, научные, культурные и просветительские мероприятия.

«В свое время мы объявили 2022 год годом УПА, запланировали много мероприятий, однако из-за полномасштабной войны значительную их часть не удалось провести. Это наша история, наши герои, и мы должны должным образом чтить их память», — заявил Шеремета, возглавляющий комиссию облсовета по вопросам культуры.

Туск предупредил об угрозе вступлению Украины в ЕС

Решение вызвало резкую реакцию польских властей. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал его неприемлемым и потребовал, чтобы украинские власти дистанцировались от позиции львовских депутатов. Посольство Польши в Киеве заявило, что прославление УПА и исторических деятелей, ответственных, по мнению польской стороны, за преступления против мирного населения, противоречит европейским ценностям и принципам добрососедства.

Критика связана прежде всего с ролью УПА и Романа Шухевича в массовых убийствах польского населения Волыни и Восточной Галиции во время Второй мировой войны. В Польше эти события рассматривают как геноцид поляков. При этом в Украине УПА также почитают как организацию, боровшуюся за независимость страны.

21 октября премьер-министр Польши Дональд Туск назвал действия депутатов неразумными и заявил, что они прежде всего вредят самой Украине.

«Я обращаюсь ко всем нашим партнерам в Киеве, которые понимают, насколько важны добрые отношения и союзническое сотрудничество между Польшей и Украиной: вы несете ответственность за то, чтобы подобное не происходило. Такие демонстрации вредят исключительно Украине и помогают тем, кто желает ей зла», — заявил Туск.

«Если противники вступления Украины в Европейский союз будут искать предлог, то депутаты Львовского областного совета только что создали им такой предлог. Сказать, что я совершенно не понимаю этой самоубийственной тактики, — значит ничего не сказать. Это проблема не для нас. Это проблема для Украины», — добавил польский премьер. Он также отметил, что ранее предупреждал президента Украины Владимира Зеленского о том, что подобные действия осложняют работу сторонников Украины.

Польша на пять лет запретила въезд инициатору решения

В тот же день министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что подписал ходатайство о внесении Святослава Шереметы в список нежелательных лиц. Сикорский назвал его реконструктором дивизии Ваффен-СС «Галичина» и инициатором чествования Шухевича, которого обвинил в приказах о выселении и убийстве поляков.

Позднее министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский объявил, что Шеремете запретили въезд и пребывание во всех странах Шенгенской зоны на пять лет — до 20 октября 2031 года.

Сам Шеремета заявил ZAXID.NET, что считает реакцию польских властей странной. По его словам, аналогичные решения о чествовании УПА и Шухевича уже неоднократно принимались украинскими областными советами, а нынешняя инициатива не была направлена против Польши или поляков.

Шеремета также предупредил, что запрет на въезд осложнит сотрудничество в сфере исторической памяти. Он возглавляет мемориально-поисковый центр «Доля», который занимается поиском и эксгумацией останков погибших. В октябре центр проводил исследования в польском селе Ласков Люблинского воеводства, где, по предварительным данным, обнаружили останки более 40 украинцев, погибших в результате массового убийства.

Облсовет удалил упоминания о решениях, а Киев пообещал не допустить их вступления в силу

На фоне скандала из публикаций Львовского облсовета начали исчезать упоминания о принятых решениях. В первоначальной версии сообщения совета в Facebook среди вопросов повестки заседания говорилось об объявлении 2027 года годом УПА, Шухевича и Ольжича. Однако позднее этот пункт исчез из публикации. Это видно из истории ее редактирования, заметило издание leopolis.news.

Кроме того, 21 октября новость о принятых решениях стала недоступна на официальном сайте облсовета. Утром сайт несколько часов не работал — посетителям сообщали о технических работах. После восстановления его работы публикация о чествовании УПА и Шухевича уже не открывалась. При этом сведений о формальной отмене принятых депутатами решений пока нет.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий сообщил, что Варшава получила обещание от ближайших соратников Зеленского: решения Львовского облсовета не вступят в силу.

«Сейчас постановления на сайте нет, и это внушает надежду. Мы верим украинским властям на слово и рассчитываем на выполнение этих обещаний», — заявил Босацкий.

Министерство иностранных дел Украины также раскритиковало действия депутатов, назвав их «контрпродуктивными» для отношений с Польшей. В ведомстве подчеркнули, что решения были приняты на региональном уровне без консультаций с дипломатами и центральными органами власти. При этом МИД Украины призвал польскую сторону воздержаться от резких шагов, способных помешать нормализации отношений.

Польша, по данным СМИ, приостановила отправку военной помощи Украине

Как сообщила «Европейская правда» со ссылкой на источник в украинском правительстве, из-за решения львовских депутатов Польша приостановила отправку крупного пакета военной помощи, который готовился к передаче Украине.

«Из-за их безответственных действий сейчас поставка этого пакета приостановлена. Ведется активная работа по закрытым каналам, чтобы урегулировать возникшую на ровном месте проблему», — заявил собеседник издания.

Официального подтверждения приостановки военных поставок со стороны польских властей пока нет.

Исторический конфликт и предыдущие скандалы

Споры вокруг УПА остаются одной из главных причин напряженности между Польшей и Украиной. В 1943–1944 годах украинские националисты, прежде всего подразделения УПА, проводили массовые убийства польского населения на Волыни и в Восточной Галиции. По оценкам польских историков, погибли около 100 тысяч поляков. В ответных нападениях польских вооруженных формирований также погибли тысячи украинцев. Польский Сейм в 2016 году признал преступления ОУН и УПА геноцидом. В Украине же УПА официально признаётся участницей борьбы за независимость страны.

В последние годы отношения двух стран неоднократно осложнялись спорами об эксгумации останков жертв Волынской резни. В январе 2025 года Киев разрешил возобновить поисковые и эксгумационные работы, что Дональд Туск назвал прорывом. Однако летом 2026 года произошел новый крупный скандал: после присвоения украинскому воинскому подразделению почетного наименования «Герои УПА» президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши. Туск тогда выступил против обострения конфликта, заявив, что польско-украинская ссора радует Владимира Путина и шокирует союзников обеих стран.