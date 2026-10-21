Верховный суд России разрешил ездить на автомобилях, угнанных в «недружественных странах»

Верховный суд России обязал МВД снять запрет на регистрацию автомобиля, находящегося в международном розыске по инициативе Канады, и разрешить его эксплуатацию. Суд указал на необходимость защиты прав россиян, владеющих автомобилями, объявленными в розыск «недружественными странами». Об этом говорится в сообщении Верховного суда от 20 октября.

Поводом для разбирательства стало дело жителя Санкт-Петербурга Данилы Косачёва. В декабре 2023 года он купил в Бишкеке автомобиль Dodge Ram 1500. В феврале 2024 года Косачёв продал машину, однако при попытке новой владелицы зарегистрировать ее в ГИБДД выяснилось, что автомобиль находится в международном розыске по инициативе Канады. После этого договор купли-продажи расторгли, а самому Косачёву также отказали в регистрации автомобиля.

Согласно материалам дела, Канада объявила машину в международный розыск в феврале 2024 года в связи с угоном, предположительно, совершённым 15 июня 2023 года. Российские правоохранительные органы запросили у канадской стороны подтверждение розыска, обстоятельства хищения и сведения о законном владельце, однако ответа не получили.

При этом экспертиза российского МВД не обнаружила следов изменения идентификационного номера автомобиля.

Косачёв обратился в суд с требованием признать сведения о международном розыске недостоверными, исключить автомобиль из российских баз разыскиваемых транспортных средств и отменить запрет на регистрацию. Суды трех инстанций встали на его сторону, указав, что сведения об угоне не подтверждены достаточными доказательствами и носят для России предположительный характер.

МВД обжаловало эти решения в Верховном суде. Ведомство настаивало, что снять автомобиль с учета разыскиваемых по каналам Интерпола можно только по инициативе страны, объявившей его в розыск, либо после истечения установленного срока хранения информации. Для автомобиля Косачёва этот срок истекает 18 июня 2028 года.

Верховный суд изменил решения нижестоящих инстанций. Он не стал обязывать МВД исключать автомобиль из базы международного розыска, но постановил снять запрет на регистрационные действия и допустить машину к эксплуатации. Суд сослался на необходимость защиты законных интересов российских граждан, во владении которых находятся транспортные средства, объявленные в розыск по инициативе «недружественных стран».