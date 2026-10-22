Воевавшему за Украину россиянину Швеция отказала в проездном документе беженца из-за позиции спецслужбы. Он получил убежище там в 2011 году

О ситуации Алексея Макарова первоначально рассказали украинские «Колективи Солідарності». The Insider поговорил с Макаровым, а также ознакомился с решением Миграционной службы, которым ему было отказано в получении проездного документа.

Из решения от 7 сентября 2026 года следует, что постоянный вид на жительство и статус беженца Макаров получил в Швеции 30 июня 2011 года. В 2014 и 2019 годах ему выдавали проездные документы беженца, последний из которых действовал до 26 сентября 2024 года. Заявление на новый документ Макаров подал 17 декабря 2024 года.

6 февраля 2026 года Säpo направила Миграционной службе заключение, в котором рекомендовала отказать Макарову «по соображениям безопасности». В решении говорится, что часть сведений, на которых основано заключение спецслужбы, засекречена.

«С учетом сведений, содержащихся в заключении Полиции безопасности, Миграционная служба считает, что существуют настолько веские основания, связанные с национальной безопасностью, что ваше заявление о выдаче проездного документа должно быть отклонено», — говорится в документе.

Миграционная служба также отмечает, что дала Макарову возможность ответить на заключение Säpo. Он оспорил выводы спецслужбы, однако ведомство решило, что его аргументы не опровергают оценку Полиции безопасности. После этого Миграционная служба отказала ему в проездном документе, не рассматривая, соответствует ли он остальным условиям его выдачи. Макаров обжаловал решение, жалоба пока не рассмотрена.

Алексей Макаров рассказал The Insider, что угрозой национальной безопасности Швеции сочли некую его деятельность в иностранном государстве, а за разглашение самой информации об основаниях отказа ему может грозить уголовная ответственность:

«В Миграционной службе мне зачитали позицию Säpo: я якобы занимался за границей деятельностью, угрожающей безопасности Швеции, и если получу проездной документ, то смогу продолжить эту деятельность. Никакую конкретную страну они не назвали. Но единственная страна за пределами Швеции, где я длительное время находился и занимался какой-либо деятельностью, — Украина. По сути, я воспринимаю это так, что шведские спецслужбы запрещают мне продолжать борьбу с российским государством. Вообще, я не имею права никому показывать это решение, это преступление. За разглашение секретной информации меня могут „закрыть“. Но я все-таки решил пойти на это. В данном случае публичность для них невыгодна. Мне уже пишут в Facebook незнакомые шведы, которые возмущены происходящим: как такое вообще может происходить в Швеции? Подавляющее большинство шведского общества поддерживает Украину, и многие просто не представляют, что подобное возможно. Сейчас я нахожусь в Швеции как в крепостном праве: я не могу никуда выезжать, потому что у меня нет никаких официальных бумаг, чтобы выезжать за пределы Швеции».

Макаров связывает решение властей с тем, что после начала полномасштабной войны участвовал в боевых действиях на стороне Украины.

В августе 2025 года Макарову также отказали в предоставлении шведского гражданства со ссылкой на позицию Säpo о национальной безопасности. Он обжаловал и это решение и, по его словам, ждет ответа уже больше года.

Макаров участвовал в оппозиционной деятельности в России с 2004 года. В 2009 году из-за преследования он уехал из России сначала в Украину, а в 2011 году получил статус беженца и постоянный вид на жительство в Швеции.

После начала полномасштабного российского вторжения Макаров в июне 2022 года вернулся в Украину. Сначала он добровольцем, без контракта и зарплаты, воевал штурмовым пулеметчиком в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Летом 2023 года Макаров перешел в Интернациональный легион, а позднее — в созданный по иницитативе Главного управления разведки Украины «Сибирский батальон», состоящий преимущественно из граждан России.

В ноябре 2023 года Макаров был ранен во время боев под Авдеевкой, после лечения вернулся на фронт и в феврале 2024 года участвовал в прикрытии отхода украинских сил из города. В марте того же года Макаров участвовал в рейде подразделений россиян в приграничные районы России, где получил тяжелое ранение руки. Макаров сообщал, что всего во время службы в «Сибирском батальоне» он был тяжело ранен дважды, после второго ранения подвижность пальцев правой руки полностью не восстановилась: «Сейчас я фактически являюсь человеком с физически ограниченными возможностями».