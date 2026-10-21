Сеть магазинов «Красное & Белое» сократит партии поставок из-за угроз беспилотников — «Ъ»

Сеть алкомаркетов «Красное & Белое» приняла решение сократить более чем на 60% объемы продукции, принимаемой от дистрибьюторов за одну поставку. В компании объяснили это страхом потерять товар на складах из-за атак беспилотников, пишет газета «Коммерсантъ».

Тестирование нового механизма поставок в компании подтвердили официально. Судя по публикации газеты, это, впрочем, не означает сокращения объемов поставляемого товара: поставки будут идти меньшими партиями, но с большей частотой.

В «Красном & Белом» пояснили, что к новым подходам обратились прежде всего, чтобы сократить объемы запасов продукции, которые одновременно находятся на складе. Задача заключается в том, чтобы товар не оставался надолго в распределительном центре.

Альтернативой было дополнительное соглашение с поставщиками. Оно предполагало, что сеть не несет ответственности за товар, если тот будет уничтожен или поврежден на складах в результате атак БПЛА, работы средств ПВО или попадания снарядов. От этой идеи позже отказались.

По данным источника «Ъ», «Красное & Белое» пока единственная в России крупная торговая сеть, которая решила сократить объемы поставок, но сделать их более частыми. Это тоже может ударить по поставщикам: им придется чаще поставлять продукцию сети, что увеличит их логистические издержки.