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Россия разрешила школам на оккупированных территориях использовать олимпийские названия без подтверждения соответствия общим требованиям

The Insider
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Российское правительство установило особый порядок использования слов «олимпийский», «паралимпийский» и «сурдлимпийский» в названиях спортивных школ и организаций на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Соответствующее постановление от 15 октября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, спортивные школы, созданные на этих территориях, смогут использовать олимпийские наименования при соблюдении специальных требований. В частности, не менее 60% занимающихся должны проходить подготовку по олимпийским видам спорта или дисциплинам, признанным Международным олимпийским комитетом и развиваемым не менее чем в 75 российских регионах. Еще не менее 15% учащихся должны находиться на этапах совершенствования спортивного мастерства или высшего спортивного мастерства.

Кроме того, организация должна подготовить как минимум одного спортсмена, участвовавшего в первенствах России или всероссийских спартакиадах, а тренеры по соответствующим дисциплинам должны работать в ней по основному месту работы.

Аналогичные требования предусмотрены для использования слов «паралимпийский» и «сурдлимпийский», но с учетом соответствующих спортивных дисциплин и соревнований.

При этом для спортивных школ, которые использовали такие наименования еще до распространения российского законодательства на оккупированные территории, предусмотрено исключение. Они смогут подать заявку на сохранение названия без подтверждения соответствия перечисленным требованиям. Для этого потребуется представить сведения об организации и выписку из российского Единого государственного реестра юридических лиц.

Заявки будут рассматривать региональные органы управления спортом. При принятии решения об использовании олимпийских наименований они должны запрашивать позицию Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России или Сурдлимпийского комитета России соответственно. 

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Публикация:«Россия разрешила школам на оккупированных территориях использовать олимпийские названия без подтверждения соответствия общим требованиям»

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