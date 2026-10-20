В Госдуму внесли закон о 6 годах колонии за призывы к беспорядкам через интернет. Ужесточение объяснили происками Запада и «иноагентов»

В Госдуму 20 октября внесли законопроект, предусматривающий до шести лет лишения свободы за призывы к массовым беспорядкам, участию в них или насилию над гражданами, если они распространяются через интернет или СМИ. The Insider изучил пакет документов, приложенных к инициативе.

Авторы также предлагают ужесточить наказания за публичное оправдание терроризма и применение насилия в отношении представителей власти. В пояснительной записке необходимость поправок объясняется в том числе проведением протестных акций, которые, по утверждению депутатов, организуются при участии «недружественных государств».

Законопроект подготовили семь депутатов Госдумы: председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, Эрнест Валеев, Рифат Азимов, Андрей Луговой, Анатолий Выборный, Михаил Старшинов и Алексей Альшевских. Документ уже получил положительные отзывы правительства и Верховного суда.

За призывы к массовым беспорядкам через интернет предлагают до шести лет колонии

Поправки в статью 212 УК РФ предусматривают увеличение максимального срока лишения свободы за публичные призывы к массовым беспорядкам, участию в них или насилию над гражданами — с двух до четырех лет. До четырех лет также предлагается увеличить максимальный срок принудительных работ, а срок ограничения свободы — с двух до трех лет.

Отдельно депутаты предлагают ввести новую часть 3.1 статьи 212 УК РФ, устанавливающую повышенную ответственность за такие же призывы с использованием интернета, социальных сетей, мессенджеров или СМИ. За них будет грозить до пяти лет принудительных работ либо до шести лет лишения свободы.

Авторы объясняют необходимость отдельного наказания за интернет-публикации доступностью цифровых платформ и возможностью распространять сообщения среди неограниченного числа людей.

В пояснительной записке они сравнивают действующие наказания за призывы к массовым беспорядкам с санкциями за другие преступления. В частности, за публичные призывы к террористической деятельности предусмотрено до пяти лет лишения свободы, к экстремистской деятельности и действиям против безопасности государства — до четырех лет, а к введению санкций против России, ее граждан и компаний — до трех лет.

По мнению авторов, действующий максимальный срок в два года за призывы к массовым беспорядкам не соответствует общественной опасности такого преступления.

Депутаты объясняют ужесточение наказаний действиями «недружественных государств»

В пояснительной записке отдельно говорится, что более строгие наказания необходимы из-за «проведения массовых противозаконных акций и митингов, нередко инспирируемых недружественными государствами с целью дестабилизации обстановки в стране». Авторы также ссылаются на «активное внешнее давление» на Россию, в том числе с привлечением иностранных и международных организаций.

Среди событий, которыми депутаты обосновывают инициативу, названы массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года и теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте 2024-го. Депутаты прямо называют ужесточение уголовных наказаний оправданным «за счет отступления от принципа экономии средств уголовной репрессии».

Представляя законопроект, его соавтор Василий Пискарёв также заявил, что «коллективный Запад» и связанные с ним, по словам депутата, «релоканты и иноагенты» пытаются спровоцировать россиян на противоправные действия.

За оправдание терроризма в интернете хотят увеличить срок запрета на определенную деятельность

Второй блок поправок касается статьи 205.2 УК РФ — о публичных призывах к террористической деятельности, оправдании или пропаганде терроризма. Для преступлений, совершенных через СМИ или интернет, законопроект предусматривает увеличение срока дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Сейчас такой запрет может назначаться на срок до пяти лет. Депутаты предлагают установить минимальный срок в два года и увеличить максимальный до шести лет. При этом основное наказание в виде лишения свободы по этой части статьи законопроект не меняет.

В пояснительной записке отдельно объясняется, что возможность длительного ограничения определенной деятельности должна препятствовать распространению материалов в социальных сетях, мессенджерах и на видеохостингах. Содержание запрета будет зависеть от судебного решения.

Авторы приводят статистику зарегистрированных преступлений по статье 205.2 УК РФ. В 2021 году их было 393, в 2022-м — 564, в 2023-м — 624, а в 2024-м — 967. Только за первое полугодие 2025 года зарегистрировали 781 такое преступление.

По утверждению депутатов, подавляющее большинство этих преступлений совершается через интернет. В 2024 году на них приходилось 93% зарегистрированных случаев, в первом полугодии 2025-го — 92%.

Эти данные относятся к статье о призывах к терроризму, его оправдании и пропаганде, а не к призывам к массовым беспорядкам.

Штрафы за насилие в отношении представителей власти предлагают увеличить до 500 тысяч рублей

Третий блок законопроекта касается части 1 статьи 318 УК РФ — применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозы такого насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением служебных обязанностей.

Сейчас статья предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработка осужденного за период до 18 месяцев. Авторы предлагают установить штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода за период от одного года до трех лет. Остальные виды наказаний, предусмотренные этой частью статьи, законопроект не изменяет.

В пояснительной записке приводится судебная статистика: в 2023 году по части 1 статьи 318 УК РФ осудили более 7,3 тысячи человек, в 2024-м — свыше семи тысяч. При этом в 2024 году 46% осужденных назначили штраф, а 32% — условное лишение свободы. По мнению авторов, действующие наказания недостаточно защищают сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих общественный порядок.

Правительство и Верховный суд поддержали инициативу

Верховный суд рассмотрел законопроект еще в апреле 2026 года. В официальном отзыве за подписью заместителя председателя суда Николая Тимошина говорится, что предлагаемые изменения не вызывают возражений.

Суд указал, что определение строгости уголовных наказаний относится к полномочиям федерального законодателя, а выделение преступлений, совершенных через интернет, в отдельный состав соответствует уже существующей практике уголовного законодательства.

Правительство также поддержало поправки. Соответствующий отзыв датирован 13 октября и подписан вице-премьером — руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко.