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Новости

В Хабаровске отменили прямые выборы мэра. Устав города изменили в соответствии с принятым в 2025 году ФЗ о местном самоуправлении

The Insider
Хабаровская городская дума

Хабаровская городская дума

Хабаровская городская дума приняла новый устав города, согласно которому жители больше не смогут избирать мэра. Как сообщает пресс-служба заксобрания, теперь его будут выбирать депутаты городской думы по представлению губернатора Хабаровского края.

В новом уставе «сохранены публичные слушания и механизмы инициативного бюджетирования, закреплено добровольное участие горожан в социально значимых работах», а также «детально регламентирован весь финансовый цикл — от формирования казны до жесткого контроля за расходованием каждого рубля», говорится в сообщении. Предыдущий устав Хабаровска был принят в 2004 году.

В настоящее время обязанности мэра Хабаровска исполняет Денис Митрофанов. Он был назначен врио главы города в сентябре вместо Сергея Кравчука, который избрался в Госдуму. 

В марте 2025 года был принят закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». В статье 88 говорится следующее: «Глава муниципального образования, в состав территории которого входит населенный пункт, являющийся административным центром (столицей) субъекта Российской Федерации, избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации». Таким образом, закон исключает возможность прямых выборов для городов, которые являются административными центрами регионов России.

В настоящее время в России остаются только два города с таким статусом, которыми управляют всенародно избранные мэры: столица Хакасии Абакан (Алексей Лёмин, избран в декабре 2019 года) и столица Чукотки Анадырь (Сергей Спицын, избран в сентябре 2024 года).

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Публикация:«В Хабаровске отменили прямые выборы мэра. Устав города изменили в соответствии с принятым в 2025 году ФЗ о местном самоуправлении»

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