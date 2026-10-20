В Польше задержали 15 спортсменов из Беларуси и России, приехавших на чемпионат мира по карате

В польском городе Бельско-Бяла задержаны 15 спортсменов из России и Беларуси. Как написал портал Bielsko.Biala, каратисты из обеих стран попытались попасть в страну для участия в 14-м чемпионате мира по карате среди юниоров, который проходил в городе в эти дни. Сотрудники пограничной службы предписали спортсменам покинуть страну в течение 8 дней. Ранее Польша запретила участие россиян в чемпионате, белорусы же, как предполагалось, могли выступать под нейтральным флагом.

В составе группы было 11 белорусов и четыре россиянина. Спортсмены въехали в страну по обычным шенгенским туристическим визам, однако для участия в соревновании необходимо было получить специальные визы. Павел Полторжецки, президент Польского союза карате, сказал, что организаторы чемпионата заранее получили информацию о том, что россияне и белорусы попытаются принять участие в соревнованиях.

Полторжецки заявил, что организаторы соревнования связались с пограничной службой для проверки спортсменов. Лейтенант Шимон Мосцицкий, пресс-секретарь Силезской пограничной службы, подтвердил, что организатор уведомил пограничников о предполагаемом незаконном пребывании спортсменов в Польше. Все спортсмены были задержаны и после оформления документов получили предписание коменданта поста в Бельско-Бяле покинуть Польшу в течение 8 дней. 14-й Чемпионат мира по карате среди юниоров U21 проходил в Польше, в городе Бельско-Бяла, с 14 по 18 октября.

Всемирная федерация карате (WKF) отстранила спортсменов из России и Беларуси от участия в соревнованиях в марте 2022 года. В мае 2026 года Министерство спорта Беларуси сообщило, что WKF приняла решение снять все ограничения с белорусских спортсменов. Российские каратисты могут принимать участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом с пометкой WKF1 (специальный международный спортивный код для пометки нейтральных спортсменов из России).

Однако эти рекомендации WKF не отменяют национальных ограничений: МВД Польши ввело запрет на пересечение внешней границы страны для граждан России в экономических, спортивных, туристических и культурных целях. Граждане Беларуси могут въехать в Польшу только в том случае, если относятся хотя бы к одной из категорий иностранцев, которым разрешено пересекать границу согласно постановлению МВД Польши, остальным въезд запрещен.

Министерство спорта страны рекомендует польским спортивным организациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях, кроме как в статусе нейтральных спортсменов и после дополнительных проверок. Таким образом, в качестве компромисса между разрешением на участие от WKF и рекомендацией от Минспорта страны группе белорусских спортсменов разрешили участвовать в чемпионате с пометкой WKF2 (код для нейтральных спортсменов из Беларуси). Один из белорусских участников, Иван Кудинов, получил на этом чемпионате золото в весовой категории свыше 84 кг для спортсменов в возрасте до 21 года.

15 октября в пресс-службе Федерации карате России заявили ТАСС, что Польша не допустила российских каратистов к участию в чемпионате мира в Бельско-Бяле, несмотря на «очень конструктивные отношения» российской стороны с WKF.