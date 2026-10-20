Часть Забайкалья осталась без света из-за сбоя автоматики на подстанции. Причину срабатывания защиты власти не назвали

Масштабное отключение электричества 20 октября затронуло Читу и несколько других населенных пунктов Забайкальского края. В региональном министерстве ЖКХ объяснили блэкаут сбоем противоаварийной автоматики на магистральной подстанции, подчеркнув, что сами энергообъекты не повреждены. Однако почему сработала система защиты, власти не уточнили. Отключения произошли на фоне сильных снегопадов, охвативших значительную часть региона, но связь между непогодой и аварией пока не подтверждена.

По сообщениям местных жителей, без электричества остались сотни адресов в Чите, в том числе в центре города, микрорайонах Каштак, Октябрьский и других районах. Перебои затронули также пригородные поселки. Из-за отсутствия электричества в городе остановились троллейбусы, перестали работать некоторые светофоры. Жители жалуются на проблемы с мобильной связью.

Сообщения об отключениях поступали из Забайкальска, Борзи, Газимуро-Заводского и Тунгокоченского округов. Региональные власти провели экстренное совещание с энергетиками. Первый заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Владимир Климентовский сообщил, что причиной отключений стало срабатывание автоматики, а не повреждение оборудования.

В МинЖКХ уточнили, что сбой произошел на магистральной подстанции. Противоаварийная автоматика предназначена для ограничения последствий нарушений в энергосистеме. При перегрузке сетей или опасных отклонениях напряжения она способна автоматически отключить часть потребителей, чтобы предотвратить более масштабную аварию. Telegram-канал Shot связал отключения с сильным снегопадом. Непогода действительно затронула Забайкалье: 18 октября снегом засыпало 16 округов, а на расчистку региональных и федеральных трасс вывели около ста единиц техники.

Это не первый масштабный блэкаут в Чите в 2026 году. В ночь на 5 февраля без света осталась значительная часть города и пригорода. Тогда авария произошла на Читинской ТЭЦ-1. Как впоследствии объяснили представители электростанции, пробой изоляции на разряднике открытого распределительного устройства вызвал короткое замыкание, в результате которого отключились две системы шин и автотрансформатор, обеспечивавший электроснабжение города.