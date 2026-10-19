Z-блогерку Монтян приговорили к 1,5 года колонии за слова «мочить охраноту»

Ворошиловский межрайонный суд оккупированного Донецка приговорил 54-летнюю Z-пропагандистку Татьяну Монтян к полутора годам колонии общего режима за призывы к экстремистской деятельности. Поводом стала ее фраза «охраноту мочить безо всякого сожаления», которую следствие расценило как призыв к насилию против отдельной социальной группы. При этом основательницу Telegram-канала «Охранота V ватнике» Оксану Кобелеву, которая конфликтовала с Монтян, ранее саму оштрафовали за «дискредитацию армии».

О приговоре сообщили пресс-служба суда и адвокат блогерки Алексей Калугин. Помимо лишения свободы, Монтян на два года запретили администрировать интернет-сайты. Обвинение требовало для нее пять лет колонии-поселения. До вступления приговора в силу Монтян оставили под подпиской о невыезде. Защита намерена обжаловать решение.

Уголовное дело против Монтян возбудили в сентябре 2025 года по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Основанием стала фраза, произнесенная во время стрима в декабре 2022 года. В ходе процесса обвинение сослалось на результаты лингвистических экспертиз, авторы которых усмотрели в словах блогерки призыв к насильственным действиям против «социальной группы лиц „охранота“». По словам Монтян, охранотой она называла тех, кто «замалчивает проблемы». Слово «мочить», утверждала блогерка, означало блокировку комментаторов во время стрима.

Как Монтян поссорилась с другими сторонниками войны

Монтян родилась в Керчи, работала адвокатом в Украине, выступала в поддержку пророссийских вооруженных формирований в Донбассе. В 2021 году она переехала в Россию, сотрудничала с RT и регулярно появлялась на федеральных телеканалах. Незадолго до начала полномасштабного российского вторжения, в феврале 2022 года, она выступила на заседании Совета Безопасности ООН, где обвинила западные страны в попытке втянуть Россию в войну.

Однако поддержка войны не помешала Монтян вступить в конфликт с другими российскими пропагандистами. Она регулярно критиковала Владимира Соловьëва и связанных с ним Z-блогеров, обвиняя их в замалчивании проблем на фронте. В ответ Соловьëв и его сторонники утверждали, что Монтян присваивает пожертвования, собранные для российских военнослужащих.

Одним из наиболее активных противников Монтян стала Оксана Кобелева, автор Telegram-канала «Охранота V ватнике». Кобелева обвиняла пропагандистку в злоупотреблениях при сборе пожертвований для российских военных. Однако впоследствии под преследование попала и сама Кобелева. В ноябре 2025 года ее оштрафовали на 30 тысяч рублей за «дискредитацию армии» после критики командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова. Кобелева возмущалась тем, что генерал якобы поддерживает Монтян и ее соратника Владимира Грубника, критиковавших российское военное командование. Сам Алаудинов отрицал, что защищает Монтян.

От работы на RT до реестра экстремистов

В октябре 2025 года Монтян внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Тогда The Insider отмечал, что официальные причины ее преследования не раскрывались. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что ранее организация обращалась в МВД с жалобами на «дискредитацию армии» в публикациях блогерки.

В Украине против Монтян также ведется уголовное преследование. В 2023 году Служба безопасности Украины сообщила о деле в отношении блогерки по статьям о призывах к свержению конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность, коллаборационной деятельности и оправдании российской агрессии.