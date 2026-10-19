Российские врачи назначают лекарства, эффективность которых сами считают недоказанной. Среди них популярные противовирусные препараты

Примерно каждый десятый врач, участвовавший в опросе, назначает пациентам «Глицин», хотя сам считает его эффективность недоказанной. Аналогичная доля опрошенных выписывает «Мексидол», сомневаясь в наличии доказательств его эффективности, подсчитал The Insider на основе результатов исследования, опубликованных газетой «Коммерсантъ». При этом в число изученных препаратов попал «Абраксан» — противоопухолевое средство, эффективность которого подтверждена клиническими испытаниями и которое разрешено к применению в Евросоюзе.

Всего в опросе участвовали 534 врача государственных поликлиник, частных медицинских организаций и специалисты, совмещающие работу в нескольких учреждениях. Самым распространенным из исследованных препаратов оказался «Мексидол»: его назначают 43% респондентов, причем 22% из них считают его эффективность недоказанной. «Глицин» выписывают 30% опрошенных, каждый третий из которых придерживается аналогичного мнения.

Среди врачей, назначающих «Ингавирин», в эффективности препарата сомневаются 28%, «Арбидол» — 27%, «Кагоцел» и «Актовегин» — по 26%, «Церебролизин» — 24%. Только 3% всех участников опроса считают, что эффективность каждого из предложенных им препаратов доказана. При этом опубликованные данные не позволяют оценить, насколько выборка представляет все российское врачебное сообщество.

Почти каждый пятый респондент (19%) сообщил, что его медицинская организация закупает некоторые из перечисленных препаратов из-за их присутствия в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Еще 16% сообщили, что их учреждения такие лекарства не закупают.

Что показала проверка перечня препаратов

В июне 2026 года «Новая газета Европа» опубликовала расследование, согласно которому среди 10,6 тысячи зарегистрированных препаратов, относящихся к ЖНВЛП, 791 наименование не имеет достаточных доказательств эффективности. Это 7,4% от исследованного списка. В пересчете на действующие вещества журналисты насчитали 75 таких позиций, или около 9%. По подсчетам издания, за 2025 год государственные учреждения потратили на закупки лекарств с недостаточной доказательной базой не менее 44,6 млрд рублей.

При этом проверка The Insider показала, что в опрос «Актион Медицины» включили и препарат, эффективность которого подтверждена международными клиническими исследованиями. Речь идет об «Абраксане» — противоопухолевом лекарстве на основе паклитаксела, которое получило разрешение на применение в Евросоюзе еще в январе 2008 года.

Согласно материалам Европейского агентства лекарственных средств (EMA), при лечении метастатического рака поджелудочной железы сочетание «Абраксана» с гемцитабином увеличивало медиану общей выживаемости пациентов с 6,7 до 8,5 месяца по сравнению с применением одного гемцитабина. Препарат также разрешен для лечения определенных форм рака молочной железы и легких. В российском опросе «Абраксан» назначают 5% врачей, среди которых 9% считают его эффективность недоказанной.

В Минздраве, отвечая на вопросы «Коммерсанта», подчеркнули, что регистрация оригинальных лекарств предполагает оценку клинических исследований, подтверждающих их эффективность и безопасность.

Ранее The Insider рассказывал, как российский препарат для лечения ВИЧ «Элпида» (элсульфавирин), также упомянутый в новом опросе, попал в клинические рекомендации и перечень жизненно важных лекарств. Производитель препарата оказался связан с главным специалистом Минздрава по ВИЧ Александром Мазусом. Несмотря на недостаточную по международным стандартам доказательную базу, «Элпиду» включили в предпочтительные схемы лечения ВИЧ-инфекции. Как выяснил тогда The Insider, за неполные пять лет государство закупило этот препарат примерно на 7 млрд рублей.