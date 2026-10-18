Бронирования отелей в России в 2026 году сократились на 5,3% на фоне топливного кризиса и проблем с авиасообщением — «Коммерсантъ»

Количество бронирований гостиниц в России за январь–сентябрь 2026 года сократилось на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании Travelline. Участники туристического рынка связывают снижение спроса с падением покупательной способности россиян, перебоями с поставками бензина и проблемами с авиасообщением. Часть путешественников отказывается от поездок по стране или выбирает зарубежные направления.

По данным туроператора «Алеан», спрос на размещение в российских гостиницах за девять месяцев упал на 15%. В сервисе OneTwoTrip сообщили, что доля внутренних направлений в общем количестве бронирований сократилась с 71% до 69%. Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба рассказал о снижении числа бронирований в гостиницах сети на 2%. При этом загрузка отелей в Санкт-Петербурге сократилась на 6%, а в Сочи — на 20%, сообщила гендиректор управляющей компании «360 Менеджмент» Сайора Рузиева.

Одной из причин сокращения внутреннего туризма стал топливный кризис. По оценке «Алеана», перебои с поставками бензина повлияли не только на поездки в Крым, но и на автомобильный туризм в целом. Путешественники сокращали или полностью отменяли поездки, из-за чего туристов недополучили Нижний Новгород, Казань и малые города Золотого кольца. Ранее Ассоциация туроператоров России отмечала, что возможность путешествовать на автомобиле рассматривают 70–80% туристов, отдыхающих внутри страны.

На въездной туризм негативно повлияли перебои с авиасообщением. В частности, поток туристов с Ближнего Востока, сократившийся в апреле из-за военных действий в регионе и ограничений полетов, так и не восстановился. Одновременно россияне стали чаще выбирать отдых в странах Азии и ближнего зарубежья, отмечают в OneTwoTrip.

Сильнее всего снижение спроса затронуло курортные регионы. По данным Travelline, доля Краснодарского края в общем объеме гостиничных продаж сократилась с 12,7% до 11,8%, Крыма — с 1,8% до 1,1%, Ставропольского края — с 1,6% до 1,4%. При этом в отдельных местах наблюдается рост: например, число бронирований в Анапе увеличилось на 23% после возобновления работы пляжей.

На фоне падения спроса гостиницы практически перестали повышать цены. По данным Travelline, средняя стоимость ночи в российских отелях за девять месяцев составила 9400 рублей — всего на 0,9% больше, чем годом ранее. В Москве цены снизились на 3,7%, в Санкт-Петербурге — на 1,2%, в Краснодарском крае — на 2,2%, а в Крыму — на 6,1%. В Azimut Hotels пояснили, что повышение тарифов может привести к дальнейшему сокращению спроса, тогда как снижение цен не гарантирует притока гостей и создает риск работы в убыток.