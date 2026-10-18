На военной базе в Канаде произошел взрыв во время учений. Погибли не менее семи человек, десятки пострадали — Global News

На канадской военной базе Уэйнрайт (CFB Wainwright) в провинции Альберта произошел взрыв, в результате которого погибли не менее семи человек и десятки получили ранения. Как сообщает Global News со ссылкой на несколько источников в вооруженных силах Канады, причиной взрыва предположительно стало попадание боеприпаса в газопровод или газовую скважину во время учений с боевой стрельбой.

Инцидент произошел 17 октября около 16:00 по местному времени. После взрыва начался масштабный пожар, который из-за сильного ветра быстро распространился за пределы учебного полигона. Порывы ветра достигали 100 км/ч. К тушению привлекли военных и гражданских спасателей. Местные власти сообщили, что к полуночи распространение огня удалось остановить.

Министерство обороны Канады подтвердило гибель и ранения людей, однако официальное число жертв пока не назвало. Ведомство объяснило, что сначала необходимо установить личности погибших и уведомить их родственников. Причину взрыва военные также официально не подтвердили. Расследованием обстоятельств происшествия занимаются вооруженные силы и Королевская канадская конная полиция.

Из-за большого количества пострадавших несколько больниц в Альберте объявили «оранжевый код» — режим чрезвычайной ситуации, который вводят при массовом поступлении пациентов. Раненых доставляли в медицинские учреждения Эдмонтона, в том числе вертолетами санитарной авиации. По данным Global News, к эвакуации привлекли десятки машин скорой помощи. Власти призвали местных жителей по возможности не обращаться в отделения неотложной помощи без серьезной необходимости, чтобы освободить ресурсы для пострадавших.

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти заявил, что не припоминает подобных происшествий в недавней истории страны. Премьер-министр Марк Карни выразил поддержку пострадавшим и сообщил, что федеральное правительство координирует действия с властями Альберты и местными службами.

База Уэйнрайт расположена примерно в 200 км к юго-востоку от Эдмонтона и считается одним из наиболее загруженных военных учебных объектов Канады. На ее территории действуют Канадский центр маневренной подготовки, где военные отрабатывают совместные боевые действия, и учебный центр 3-й канадской дивизии, занимающийся подготовкой пехотинцев.