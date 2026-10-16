Троих руководителей предприятия Минтранса осудили за хищение 60 млн рублей. Фирмы из дела конфисковали и вскоре решили быстро продать

Трое бывших руководителей подведомственного Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» получили от 6,5 до 7,5 года колонии за хищение более 60 млн рублей при модернизации государственной системы транспортной безопасности. О вступлении приговора в силу отчитался Следственный комитет. Как выяснил The Insider, две ИТ-компании, которые фигурируют в связанном коррупционном разбирательстве, после конфискации перешли под управление государственной структуры. Теперь правительство решило продать обе фирмы, совокупная выручка которых за 2025 год составила почти 9,7 млрд рублей.

Бывшего генерального директора «ЗащитаИнфоТранса» Юрия Спасского приговорили к 7,5 года колонии общего режима, его заместителя Виктора Парахина — к 7 годам, а руководителя проектов Романа Лаврентьева — к 6,5 года. Им также назначили штрафы от 500 тысяч до 800 тысяч рублей. Виктор Парахин — родной брат мэра Орла Юрия Парахина, который ранее лично присутствовал на судебных заседаниях в Москве.

Приговор Симоновский районный суд Москвы вынес еще в ноябре 2025 года. Первоначально Парахину назначили 7,5 года заключения, но 1 сентября 2026 года Мосгорсуд сократил его срок на полгода после признания вины и частичного возмещения ущерба. Спасский и Лаврентьев продолжили отрицать участие в хищениях. Приговор вступил в законную силу еще в сентябре, а 16 октября Следственный комитет сообщил о завершении разбирательства.

Как похитили деньги на модернизацию системы транспортной безопасности

По версии следствия, в конце 2020 года руководство «ЗащитаИнфоТранса» убедило Минтранс выделить дополнительные средства на модернизацию Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Система используется для обмена информацией о пассажирах и объектах транспортной инфраструктуры между государственными ведомствами. Во время пандемии коронавируса ее решили доработать, чтобы обеспечить передачу дополнительных данных, связанных с противодействием распространению инфекции.

Однако, как установил суд, необходимые изменения были внесены сотрудниками самого ФГУПа еще за несколько месяцев до заключения нового контракта. Несмотря на это, руководители предприятия организовали повторное финансирование работ и привлекли в качестве подрядчика подконтрольную им компанию «Инфорион». Уже выполненные доработки представили как результат ее деятельности, а соответствующие документы о приемке работ сфальсифицировали.

В апелляционном определении Мосгорсуда от 1 сентября 2026 года по делу приводятся показания свидетеля о точных суммах перечислений. Контракт, который Минтранс заключил с «ЗащитаИнфоТрансом» 9 декабря 2020 года, предусматривал выплату 99,98 млн рублей. Деньги поступили предприятию двумя платежами 29 и 30 декабря. Уже 16 декабря ФГУП заключило с «Инфорионом» субподрядный договор на 59,33 млн рублей. В феврале 2021 года компания получила по нему два платежа: 19,40 млн рублей за ИТ-работы и 39,92 млн рублей за серверы, сетевые коммутаторы и другое оборудование.

Как подсчитал The Insider по приведенным в судебном акте сведениям, «Инфориону» перечислили 59,3% всей суммы государственного контракта. Суд признал ущербом Минтрансу 60,05 млн рублей и постановил взыскать эту сумму солидарно с трех осужденных.

В материалах дела также говорится, что при проверке системы в 2023 году одна из шести разработанных функциональных подсистем оказалась неработоспособной. Представитель Минтранса сообщил в суде, что часть работ выполнили до заключения контракта, а некоторые оплаченные функции так и не заработали.

Защита оспаривала выводы следствия. Адвокаты утверждали, что программное обеспечение было разработано и введено в эксплуатацию, а денежные средства первоначально находились на казначейском счете. Сам Спасский во время апелляционного рассмотрения говорил, что допустил халатность при контроле за контрактами, однако отрицал участие в хищении и распределении денег. Суд эти доводы не принял.

Изъятие имущества на 6 млрд рублей: от замминистра до зарубежных компаний

Уголовное дело о хищении 60 млн рублей оказалось частью более масштабного разбирательства, затронувшего бывшее руководство цифрового направления Минтранса. В апреле 2026 года Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество бывшего заместителя министра транспорта Алексея Семëнова, бывших руководителей «ЗащитаИнфоТранса» Вячеслава Смирнова, Юрия Спасского и Виктора Парахина, а также связанных с ними предпринимателей и родственников. По версии надзорного ведомства, Семëнов и руководители ФГУПа организовали схему вывода бюджетных средств через коммерческие организации, формально принадлежавшие их родственникам и доверенным лицам.

Семëнов с 2009 по 2018 год возглавлял департамент программ развития Минтранса, а затем до 2020 года занимал должность заместителя министра, курируя цифровизацию транспортной отрасли. Как ранее писало издание CNews, с 2009 года «ЗащитаИнфоТранс» заключило с «Инфорионом» около 20 контрактов на сумму свыше 300 млн рублей. Еще примерно 20 контрактов общей стоимостью более 200 млн рублей предприятие заключило с другой ИТ-компанией — «Статус Комплайнс».

По утверждению Генпрокуратуры, часть полученных подрядчиками средств переводилась в немецкую компанию SPI GmbH, совладельцами которой были бывшая жена Семëнова Ольга Корнилова и бывшая жена Парахина Анна Круглова. Затем деньги, как считает надзорное ведомство, использовались для приобретения недвижимости, транспортных средств и другого имущества.

Ответчики отвергали обвинения в незаконном происхождении активов. Однако 29 апреля 2026 года Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил обратить в доход государства имущество общей стоимостью свыше 6 млрд рублей. В число изъятых активов вошли десятки объектов недвижимости, автомобили, ценные бумаги, предметы роскоши и доли в коммерческих компаниях, включая «Инфорион» и «Статус Комплайнс».

Государство получило подрядчиков с выручкой почти 10 млрд рублей и решило их продать

Как установил The Insider по истории изменений ЕГРЮЛ, 19 мая 2026 года Российская Федерация в лице Росимущества стала единственным владельцем ООО «Инфорион» и ООО «Статус Комплайнс». До конфискации «Инфорион» принадлежал в равных долях Александру Селеменеву и бывшему генеральному директору «ЗащитаИнфоТранса» Вячеславу Смирнову. Единственным собственником «Статус Комплайнс» был Александр Андрущенко, который ранее также владел долей в «Инфорионе».

Финансовые результаты двух компаний за последний отчетный год существенно различаются. Выручка «Инфориона» в 2025 году сократилась вдвое, до 86,3 млн рублей, а чистая прибыль упала с 3,4 млн рублей до 240 тысяч. Компания занимается разработкой программного обеспечения и комплексных ИТ-решений.

Показатели ООО «Статус Комплайнс», специализирующегося на поставках компьютерного оборудования и программного обеспечения, были противоположными. Его выручка за 2025 год достигла 9,59 млрд рублей, увеличившись более чем в шесть раз по сравнению с 2024-м. Чистая прибыль выросла почти в семь раз, до 1,34 млрд рублей.

Как подсчитал The Insider, совокупная выручка двух компаний за 2025 год составила около 9,68 млрд рублей, а чистая прибыль — более 1,34 млрд рублей.

Однако государство решило не сохранять эти предприятия в своей собственности. 7 сентября 2026 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение № 2399-р, предусматривающее продажу 100% долей обеих компаний.

Правительство установило ускоренную процедуру торгов. Заявки на участие в аукционе должны приниматься в течение пяти рабочих дней, а результаты подводиться в течение суток после завершения приема. Если аукцион не состоится, уже на следующий день должны объявить торги посредством публичного предложения. Росимуществу поручено в течение четырех месяцев определить условия продажи и начальную цену долей на основании независимой оценки.

Спустя несколько месяцев после конфискации государство решило вернуть в частную собственность ИТ-компании, которые прокуратура связывала с коррупционной схемой бывших чиновников Минтранса. Сведений о завершении продажи и новых покупателях пока нет.

Обе компании были включены Управлением по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC) в список SDN в сентябре 2023 года. Ограничения ввели в рамках санкций против российского технологического сектора после полномасштабного вторжения России в Украину.